El presidente del PP de Córdoba, positivo en Covid

El presidente del PP de Córdoba, Adolfo Molina, ha comunicado este lunes que se ha contagiado de Covid19. "Me ha tocado, soy positivo en Covid", ha difundido en un mensaje en sus redes sociales.

"Ayer empecé a sentirme mal y me he hecho un test con resultado positivo. Estoy en casa aislado, con síntomas leves y esperando la PCR que lo confirme", ha explicado sobre su situación. "Gracias a las vacunas el virus no me está golpeando fuerte, por eso quiero animar a todos a vacunarse. Eso y el uso de las mascarillas es la única forma que tenemos de protegernos del Covid", ha recomendado. "Me quedo en casa unos días y nos vemos pronto, mientras tanto responsabilidad y precaución".

Adolfo Molina presidió este pasado sábado 18 de diciembre el Comité Ejecutivo Provincial del PP de Córdoba, donde intervinieron también el coordinador de Sanidad del PP de Andalucía y consejero de Salud y Familias de la Junta, Jesús Aguirre, el alcalde de Córdoba, José María Bellido y el coordinador general del PP de Andalucía y delegado de la Junta en Córdoba, Antonio Repullo.