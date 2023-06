🎙 PODCAST | En la nube - Episodio 6 - 'Anguita y Julio'

En 2015 Julio Anguita vuelve al escenario de un mitin en Málaga junto a Antonio Maíllo y Alberto Garzón. Pocos días después acompaña y abraza a Pablo Iglesias en un acto en Córdoba. Anguita apuesta, como ha hecho siempre, por ensanchar la base de la izquierda intentando ir más allá de los partidos políticos. Ese es el legado del final de su vida junto a sus discursos, entrevistas e ideales que a día de hoy siguen trepando por el universo digital. Julio murió el 16 de mayo de 2020, en plena pandemia, y muchos se saltaron las restricciones para darle un último adiós bajo la banda sonora del adagio de Albinoni.

‘Anguita y Julio’ es un podcast de seis episodios que ya están disponibles en Podimo. Tienes 60 días gratis si entras a través en https://go.podimo.com/es/anguita

Créditos:

Anguita y Julio es un podcast de Cordópolis y elDiario.es, con el apoyo de Podimo, el Ayuntamiento de Córdoba y el Área de Memoria Democrática de la Diputación de Córdoba.

En este episodio has escuchado la voz de Julio Anguita gracias a fragmentos de las conversaciones que mantuvo con el historiador Juan Andrade para el libro Atraco a la memoria, editado por Akal. También en cortes de Eldiario.es, Frente Cívico, el archivo del Congreso de los Diputados, la Fundación Cajasol, el Archivo Municipal de Córdoba, el programa La Tuerka, el Archivo del Partido Comunista, el archivo de la asociación de Estudiantes Economía Crítica de Málaga y el programa Todo es mentira, de Cuatro TV. Gracias también a Canal Sur por ceder material de su archivo para este episodio.

En este episodio participan, por orden de intervención: Pablo Iglesias, exsecretario general de Podemos y exvicepresidente del Gobierno; Agustina Martín, mujer de Julio Anguita; Ángel Álvarez, propietario de la Cafetería Alfonso XII; Alberto Garzón, coordinador federal de IU; Yolanda Díaz, vicepresidenta del Gobierno; Herminio Trigo, ex alcalde de Córdoba; Juan Torres, catedrático de Economía de la Universidad de Sevilla; Luis Carlos Rejón, excoordinador de IU en Andalucía; Andrés Gil, periodista de elDiario.es; Yayo Herrero, activista ecologista y amiga de Julio; Rosa Aguilar, exalcaldesa de Córdoba; Pepa Bonilla, amiga de Julio; Cristina Bendala, exconcejala del Ayuntamiento de Córdoba; Felipe Alcaraz, líder comunista andaluz; Manuel Monereo, amigo de Julio y exdiputado por Unidos Podemos; Sebastián Pérez, coordinador de IU Córdoba; Ana Anguita, hija de Julio; José María Bellido, alcalde de Córdoba; José Luis Anguita, hermano de Julio; Agustina Martín, mujer de Julio Anguita; Iñaki Gabilondo, periodista; Ernesto Caballero, ex secretario provincial del PCE en Córdoba; Rodolfo Serrano, periodista de El País; Pedro J. Ramírez, periodista; Carmen Calvo, exvicepresidenta del Gobierno.

Guión: José María Martín y Marta Jiménez.

Narración: José María Martín y Marta Jiménez.

Montaje y diseño de sonido: Idea Sonora.

Sonidista de grabaciones y Ambientes: Amandine CasadAmont.

Producción: Tacet.

Premontaje: Marina Trigueros.

Músicas originales, pianos, texturas y programación: Fernando Vacas.

Trompeta: Juan Antonio López Muñoz

Percusiones: Miguel Fernández Lama.

Chelo: Antonio Fernández.

Guitarra flamenca: Juan Panky.

Voces: Rocío Barrio.

Producción Ejecutiva: Cordópolis, Izaskun Pérez y Rosalía Lloret.

