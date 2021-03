Un análisis del tráfico en pandemia muestra cómo la movilidad "se disparó" en febrero en Córdoba

La plataforma digital 'City Analytics' que ha presentado Endesa X permite analizar la movilidad en las ciudades y el efecto de la pandemia en el tráfico de toda Andalucía, señalando los picos de movilidad y paralización que ha experimentado en este tiempo la provincia de Córdoba.

En ese sentido, la plataforma 'City Analytics' permite visualizar el movimiento de las masas de población gracias a la recopilación de datos agregados anónimos. Y muestra cómo en Córdoba, los días previos a Navidad se detectó un "aumento considerable" del tráfico, del mismo modo que en el mes de febrero de este año que se ha disparado la movilidad.

De hecho, en febrero la decisión del comité territorial de la Delegación Provincial de Salud de Córdoba, conforme a los datos de bajada de la tercera ola de la Covid, fue levantando el cierre perimetral de los municipios. Así, el 12 de febrero, ya había 57 localidades cordobesas sin restricciones y solo seis municipios de la provincia permanecían con cierre perimetral y la hostelería y el comercio no esencial ain abrir. Una semana después, el 18 de febrero, solo ocho municipios cordobeses superaban la tasa de contagio de 500 casos por 100.000 habitantes que obligaba a su cierre perimetral.

Por el contrario, los picos de menor movilidad que se han anliazado en Córdoba se dieron en Semana Santa de 2020 y en la segunda quincena del mes de marzo del año pasado. En esas fechas, la movilidad se eliminó "completamente" -según indica el estudio de esta plataforma digital-, coincidiendo con el confinamiento duro del estado de alarma al inicio de la pandemia de la Covid19.

Sobre el conjunto de Andalucía, esta plataforma digital pone de manifiesto que la mayor paralización en este aspecto se produjo en Año Nuevo y Navidad, con caídas de "casi el 70%" en la movilidad, mientras que los "mayores picos de tráfico" se concentraron en las fechas de compras navideñas y el 'Black Friday' de finales de noviembre.

Así lo ha detallado este jueves Endesa en un comunicado en el que pone de relieve que, gracias a 'Endesa X', la innovadora línea de negocios de Endesa, en coordinación con Enel X y HERE Technologies, "líder mundial en servicios de datos cartográficos", la plataforma 'City Analytics' permite visualizar el movimiento de las masas de población gracias a la recopilación de datos agregados "totalmente anónimos".

La plataforma, inicialmente pensada como "un servicio de datos para impulsar el avance de las administraciones públicas hacia las ciudades inteligentes ('smart cities'), se ha adaptado durante la excepcional situación de estado de alarma y se ha convertido en una herramienta útil para analizar la movilidad durante este periodo", según sostienen desde Endesa.

En este año de pandemia en Andalucía, 'City Analytics' desvela que la mayor paralización en el tráfico de Andalucía se produjo en dos fechas clave como fueron Navidad y Año Nuevo, con "caídas significativas de hasta un 70% en la movilidad". Para ver caídas similares habría que remontarse a la primera quincena de abril o la primera de mayo de 2020, según detallan desde Endesa.

Por el contrario, los "mayores picos de tráfico" se concentraron el 18 de diciembre, con un 14% más de tráfico que antes del confinamiento, y los días 15 y 16 de diciembre coincidiendo con las compras navideñas. A este aumento de la movilidad se une el crecimiento de los desplazamientos en los días previas al 'Black Friday', con movimientos "similares a los del mes de agosto".

Sobre el resto de provincias andaluzas, Almería registró picos de tráfico en los meses de julio y agosto. En concreto, el 26 de julio se detectó un aumento de movilidad, del mismo modo que en este mes de febrero de 2021 en la provincia, mientras que los desplazamientos cayeron en la Semana Santa del pasado año, con "récord" el Viernes Santo, y el puente del último 1 de mayo.

En Cádiz, los días 22, 28 y 29 de agosto de 2020 se registraron picos en la movilidad dentro de la provincia, que también aparecieron en las fechas de compras navideñas, los días 14 y 18 de diciembre en particular. La movilidad se detuvo también aquí en Semana Santa con un descenso del 67% de los desplazamientos.

En la provincia de Granada la movilidad se "disparó" los días 18 y 24 de febrero de 2020, con un "aumento significativo" de los desplazamientos. También en esta provincia los días previos a las compras navideñas se registró un aumento de los desplazamientos, en concreto, los días 18 y 23 de diciembre. En cambio, el tráfico "se paralizó" en el mes de abril de 2020 y en Semana Santa, con la "paralización total de las carreteras".

En la provincia de Huelva se detectó un día concreto con un aumento de la movilidad, el 15 de septiembre, "paralizándose el tráfico en Semana Santa con una caída récord del 75%", mientras que en Jaén se registró un "récord de movilidad" el 17 de diciembre, al contrario que en el mes de abril del pasado año, cuando se produjo un "descenso considerable" del tráfico, en concreto, el Viernes Santo con un 84% menos de movilidad en la provincia.

En cuanto a la provincia de Málaga, el aumento de movilidad se registró durante todo el mes de agosto, pero más en particular los días 8,9 y 22, mientras que los desplazamientos "se paralizan a mediados de mayo, justo antes de la 'desescalada', y en el puente del 1 de mayo".

Por último, en la provincia de Sevilla las compras pre navideñas supusieron un "incremento considerable" en el tráfico, y el 18 de diciembre marcó el "récord" en cuanto a movilidad. Por el contrario, los desplazamientos en Semana Santa se redujeron en un 80%, especialmente el Viernes Santo, según han detallado desde Endesa.

La movilidad diaria por Andalucía no ha recuperado, un año después de la irrupción de la crisis sanitaria del Covid-19, los niveles registrados en el periodo anterior. El número de desplazamientos (de más de 500 metros) realizados en la comunidad una semana antes de la declaración del estado de alarma (del 7 al 13 de marzo de 2020) en un día laborable rondaba los 23,3 millones. Actualmente, tomando como referencia la misma semana de marzo de 2021, esos movimientos diarios suman 21,5 millones, lo que representa un 7,9% menos.

Así se recoge en el informe elaborado por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), dependiente de la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, a partir de información de teléfonos móviles. Dicho informe aborda los cambios que se producen en la comunidad cada día a raíz de la pandemia, las actuaciones de confinamiento llevadas a cabo para su contención y la progresiva reactivación de la actividad.

De acuerdo con dicho análisis, en fin de semana la caída es algo más acusada, concretamente del 14,2%, al pasar de una horquilla de 18-20 millones en periodo de normalidad previo a la crisis sanitaria a los 16,7 millones de traslados actuales. Ese mayor retroceso viene explicado porque las distintas medidas restrictivas de movilidad entre provincias y municipios aplicadas en el último año han condicionado los desplazamientos asociados al ocio, que son más frecuentes al final de la semana. En cambio, los movimientos vinculados al trabajo o al estudio, aunque están más contenidos que en la etapa pre-Covid, se siguen realizando al estar permitidos por las autoridades sanitarias si están convenientemente justificados.

Esas cifras llegaron a disminuir un 50% en las semanas más estrictas del confinamiento, tomando para el análisis entre el 23 y el 29 de marzo de 2020, alcanzándose los 12,2 millones de viajes en días laborables y los 9,5 millones en los fines de semana. Desde esas fechas y con carácter general, la movilidad se ha ido recuperando en la medida en que la actividad económica se ha ido activando, si bien no ha llegado a alcanzar, en ninguna provincia y de una forma estable, porcentajes similares a los registrados antes del 14 de marzo de 2020.

Por otro lado, el número medio de traslados que realizaba la población en un día laborable previo a la pandemia de Covid era de 2,3 viajes, reduciéndose a 2 en un día de fin de semana. Del mismo modo, estos desplazamientos medios disminuyeron durante la semana de confinamiento estricto estudiada por el IECA (del 23 al 29 de marzo) a 1,3 diarios o 1 en fin de semana. En la actualidad, esa cifra está en 2 y 1,8, respectivamente. Si se ajusta ese dato, teniendo en cuenta solo a las personas que se mueven, el número medio de desplazamientos pasó de 3,3 viajes al día entre semana (3,1 en días festivos) en la etapa de normalidad a 2,9 y 2,8, según si fue laborable o festivo, en aislamiento severo. En marzo de 2021 esos valores se elevan a 3,2 y 3, respectivamente.

En Andalucía, el porcentaje de personas que en la semana anterior al confinamiento del 14 de marzo de 2020 se desplazaba más de 500 metros se situaba en torno al 70% en días laborables (el 10 de marzo, por ejemplo, se registró el 71,1%), reduciéndose al 65% los fines de semana. Es decir, en condiciones de normalidad los movimientos diarios de un 30% de población no implican movimientos superiores al medio kilómetro.

En el último año, las posibilidades de desplazamiento de las personas han estado limitadas por distintas medidas, lo que se ha visto claramente reflejado en los datos sobre su movilidad. En el periodo de máximo confinamiento, los ciudadanos que se movieron por la región llegaron a descender hasta el 42%. El 11 de marzo (día laborable) de este año el 67,5% de los andaluces protagonizaron traslados diarios.

Los desplazamientos que se llevan a cabo día a día tienen un comportamiento muy pautado, con importantes periodos de concentración. En general, en periodo de normalidad previo al Covid y en días laborables, se representa como una montaña con tres picos, siendo el central el más alto. Esas crestas se dibujan en el tramo de las 8:00 de la mañana, cuando se producen 1,3 millones de movimientos (5,4% del total del día); en el de las 14:00 horas de la tarde, con 1,6 millones de traslados (6,8%); y en la franja de 18:00 a 20:00 de la tarde, donde se contabilizan 4 millones de salidas. Coinciden con el inicio y el final de las actividades laborales en la mitad del día y con la finalización de las jornadas laborales de tarde y el cierre de comercios.

Los datos analizados a principios de marzo de 2021 muestran ese mismo patrón pero con un nivel de intensidad menor, es decir, menor volumen de desplazamientos a las mismas horas y un adelanto de los traslados en el último pico, como consecuencia de las últimas restricciones de actividad por las tardes, que obligan al cierre del comercio y la hostelería a las 18:00 horas.

En cambio, en 2020 durante la semana más restrictiva de confinamiento, sí cambió ese patrón, además se produjo un importante descenso en el número de desplazamientos (de 23,4 millones de viajes a 12,2), se redujo considerablemente el pico de las 8:00 y se desvaneció el comprendido entre las 18:00 y las 20:00 horas.

Para el fin de semana, en la etapa anterior a la crisis sanitaria, el modelo es distinto a los días laborables, no existe un pico matinal y la máxima movilidad se alcanza sobre las 13:00 horas, con 1,3 millones de traslados (6,7%) y, posteriormente, a las 19:00, con 1,2 millones (6,2%) Se observan además más movimientos en las primeras franjas de la mañana, correspondientes con la madrugada, debido a las salidas nocturnas de ocio (2,2 millones de viajes, un 11,6%). En el periodo actual, los fines de semana son los que parecen tener un comportamiento más similar a las fechas pre-Covid, especialmente hasta las 13:00 horas, con 1,2 millones de desplazamientos. Después el número de movimientos parece adelantar su horario. También resulta destacable como el toque de queda reduce los movimientos hasta las 5:00 de la mañana, pasando de 2,2 millones a 1,3 millones.

Con carácter general, la gran mayoría de los andaluces cumple con las limitaciones horarias impuestas en los diferentes periodos de la pandemia en virtud de la evolución de la curva de contagios por coronavirus. Su movilidad así lo demuestra, dibujando un patrón de conducta que se adecua a las restricciones de horario de la hostelería y el comercio. En el análisis también se ha tomado como referencia la semana previa al confinamiento y las primeras semanas de marzo de 2021, cogiendo como día tipo el jueves en la franja horaria entre las 18:00 y las 20:00 horas.

Así, el jueves 12 de marzo de 2020, el pico de desplazamientos de la tarde se situó a las 19:00 horas, con una trayectoria ascendente desde las 16:00 horas. En cambio, el jueves 4 de marzo de 2021, último día con cierre de comercio y hostelería a las 18.00 horas, la máxima movilidad de tarde se adelantó a esa hora, con 1,3 millones y cayó claramente a partir de las 19:00 horas.

Si se compara con el jueves siguiente 11 de marzo -una semana más tarde-, con la ampliación horaria de estas actividades económicas hasta las 21:30 horas, la cúspide también se registra a las 18:00, y los traslados se mantienen de forma más sostenida hasta las 19:00 horas, con lo que el descenso es más moderado. Eso pone de manifiesto que los andaluces adaptan su movilidad en función de las normas establecidas en cada momento.

Este estudio se ha realizado a partir de los datos abiertos facilitados por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA), que se basan en una muestra de aproximadamente 13 millones de líneas móviles de una de las tres grandes operadoras del país. Los datos aportan información para desplazamientos superiores a los 500 metros e informan sobre la hora de inicio, origen, destino, actividad en origen o en destino.

