La plantilla de H&M en Córdoba secunda la huelga para pedir mejoras en salarios y condiciones laborales

El 100% de la plantilla de H&M de Córdoba ha secundado este jueves la primera jornada de huelga convocada por CCOO, sindicato mayoritario en la empresa, en defensa de la mejora de condiciones laborales y salariales de la plantilla. La convocatoria de huelga se produce después de que no se alcanzara un acuerdo en el SIMA (Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje) que acercara posturas con las reivindicaciones de la representación sindical.

En una nota, CCOO recuerda que después de meses de negociaciones en los que se ha planteado a la empresa la necesidad de mejorar las condiciones salariales y laborales de la plantilla a través de la creación de sistemas de incentivos y que no se aplique la cláusula de compensación y absorción, así como la importancia de sustituir a aquellas personas que se encuentran de baja para que no se agrave aún más la sobrecarga laboral que ya soportan las plantillas, estaba a punto de cerrarse un acuerdo que finalmente no se ha podido firmar por no concretar la empresa los incentivos e insistir en tocar el complemento salarial de las bajas por enfermedad.

La responsable de Comercio de CCOO de Córdoba, María José Merino, considera que la plantilla “ha respondido a la convocatoria dejando claro a la empresa el malestar que hay por la situación y por las condiciones en las que están trabajando”. Por ello, la responsable sindical espera que la empresa reflexione, porque CCOO siempre está abierto a negociar para valorar y encontrar una solución que mejore las condiciones laborales y salariales que afectan a 3.700 trabajadoras y 700 trabajadores en toda España, 22 de ellos en Córdoba“.

En este sentido, Merino remarcó que “no podemos permitir que el comercio, un sector tan importante para la economía, y en el caso de Córdoba aún más, siga precarizando las condiciones laborales y salariales de las plantillas” y por ello “hay que valorar muy positivamente la respuesta del personal de H&M en Córdoba, y más, en el día de inicio de las rebajas”, remarcó.

De no haber un acercamiento de posturas, CCOO mantiene la convocatoria de huelga de 24 horas para el próximo 26 de junio.