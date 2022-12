Un parque de bomberos de 'playmobil' y la visita de Papa Noel acompañan a los niños en el hospital

Los pequeños que estos días pasan por el Hospital Reina Sofía de Córdoba tienen en Navidad varias sorpresas para hacerles más llevadera la estancia.

Desde el pasado 22 de diciembre, los más pequeños pueden disfrutar en el hospital de un completo parque de bomberos realizado a escala con piezas de Playmobil por un miembro del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) de Córdoba.

El bombero Jesús Aguilar Lozano es el autor de esta maqueta en la que no faltan los vehículos ni el personal de un parque del SEIS como los reales desde los que se atienden las incidencias en la ciudad.

De otro lado, los pequeños ingresados en el Hospital Reina Sofía han recibido la visita de Papa Noel. Los niños hospitalizados en estas fiestas han recibido la sorpresa de quien en estos días reparte regalos por toda la ciudad.

El hospital ha dado las gracias a Papa Noel por hacer una parada en sus instalaciones pese a su apretada agenda, “para llenar de felicidad e ilusión a estos niños y niñas”.

