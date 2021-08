La pandemia se ha duplicado en Córdoba capital en las dos últimas semanas

La pandemia de Covid 19 se ha duplicado en Córdoba capital en las dos últimas semanas, según un análisis comparado de los datos aportados por la Consejería de Salud al Ministerio de Sanidad. Así, la incidencia en la ciudad ha pasado de los 340 casos por cada 100.000 habitantes de hace dos semanas a los 630. En los últimos 14 días, un total de 2.035 cordobeses que viven en la capital han dado positivo en una prueba PCR comunicada a la Junta de Andalucía, según los últimos datos.

En la provincia y en la capital la principal causa de contagios está en una altísima incidencia entre los menores de 29 años. Ahora mismo, dos tercios de los nuevos positivos se dan en personas que tienen menos de 30 años, según la información del gobierno andaluz. En el resto de tramos de edad la incidencia es bastante menor. De hecho, entre los menores de 29 años la tasa de contagio es el triple de la media provincial.

Mientras, en el resto de la provincia, la pandemia ha seguido creciendo en las dos últimas semanas en 33 municipios mientras que ya es claramente decreciente en 19. En el resto se mantiene en unos niveles similares a las semanas anteriores.

Por ejemplo, el incremento ha sido muy notable en la ciudad de Baena, donde se ha pasado de una incidencia de 273 casos a 793, casi el triple en tan solo dos semanas. Además, la incidencia sigue subiendo en Lucena, Montilla, Pedroche, Palma del Río, Cabra, Priego de Córdoba, Villa del Río, Almodóvar del Río, Santaella, Doña Mencía, Fernán Núñez, Montemayor, Rute, Adamuz, La Rambla, Villafranca de Córdoba, Hinojosa del Duque, Moriles, Benamejí, Castro del Río, Luque, Montalbán, Belalcázar, Monturque, Carcabuey, Espejo, Encinas Reales, Palenciana, Almedinilla, Añora y La Granjuela.

Mientras, la pandemia ya decrece de manera notable en Pozoblanco, Aguilar de la Frontera, Pedro Abad, Fuente Palmera, Posadas, Villanueva de Córdoba, Nueva Carteya, Belmez, El Viso, Cañete de las Torres, Hornachuelos, La Victoria, Iznájar, Fuente Obejuna, Villaviciosa de Córdoba, Dos Torres, Guadalcázar, Cardeña, Villanueva del Duque y Alcaracejos.

En la provincia de Córdoba, la incidencia ha aumentado en un 46%, según los últimos datos acumulados en las dos semanas previas. La incidencia se considera "extrema", aunque la provincia es la vigésimo séptima de 52. En los hospitales, los ingresos han crecido en un 72% y en la UCI hay un 74% más de pacientes que en las dos semanas previas.

