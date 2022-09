Organizan un acto colectivo de apostasía ante el Obispado de Córdoba

El colectivo Apostcor, en colaboración con Córdoba Laica, tienen previsto realizar un acto colectivo de apostasía ante las puertas del Obispado de Córdoba para todas aquellas personas que quieran renunciar a formar parte de la Iglesia.

Tras la petición de distintas personas, entre ellos socios de Córdoba Laica, y la propuesta de Apostcor, se ha organizado un acto colectivo de apostasía ante el Obispado, previsto para el 19 de octubre próximo.

Con el acto de apostatar, cada persona que participe en este acto expresa voluntaria y oficialmente el abandono de la Iglesia católica y pide la retirada de sus datos como feligrés en dicha institución religiosa.

Según explica Córdoba Laica -que se ha comprometido a difundir y organizar esta iniciativa-, este acto de apostasía puede llevarlo a cabo cualquier persona que haya sido bautizada y no desee seguir siendo miembro de la Iglesia católica, ya sea por no sentirse creyente o por no compartir los principios y funcionamiento de esta institución religiosa.

Los promotores del acto han difundido información sobre los pasos a seguir para apostatar, entre los que destaca la solicitud del acta de bautismo en la parroquia en que se fue bautizado; obtener fotocopia compulsada del DNI; cumplimentar el escrito de solicitud que hay en la web citada y presentar la documentación en la Diócesis correspondiente a la parroquia de bautismo o enviarla por correo.

En este caso, se llevará a cabo un acto colectivo en Córdoba para presentar la solicitud, mostrando así su “denuncia pública del comportamiento de la Jerarquía de la Iglesia Católica y del ataque a la libertad de conciencia que se viene realizando con el bautizo de menores”, recuerdan los organizadores.