Así se organiza el 8M en Córdoba

La Plataforma Nosotras Decidimos ultima ya los preparativos para la conmemoración en Córdoba de este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Desde hace meses tienen la vista, las manos y la voz puestas en la manifestación de esta jornada, marcada en morado en el calendario, con la que buscan alzar la voz sobre “todo lo que tenemos que reivindicar como mujeres”, según ha explicado a Cordópolis Elena Jiménez, portavoz de la organización, durante una de las últimas reuniones preparativas.

En enero comenzaron a poner en común las ideas de los colectivos y asociaciones feministas que componen la plataforma. Así aprobaron el lema de este 8M, ‘Feminismo, sin ningún género de duda’, con el que reivindican lo que aún falta por conseguir en materia de igualdad entre mujeres y hombres. “Quiere decir que lo que hace falta es feminismo”, añaden durante la reunión este pasado lunes.

Cada decisión de las actividades programadas para este 8M pasa por estas reuniones semanales: “Es todo muy asambleario”. Como actividades previas a esta jornada, este año han continuado con el formato Nosotras conversamos, que ha contado con las ponencias de la activista feminista, Jaldía Abubakra, y la doctora en Estudios Interdisciplinares de Género, Lydia Delicado. La divulgación y el debate han guiado estas conferencias sobre la experiencia de las mujeres en conflictos bélicos y la crítica a la pornografía, respectivamente.

Además, hace unas semanas pusieron en marcha la campaña en redes sociales #Hastaaquíhemosllegado, donde han expuesto sus reivindicaciones marcadas por la actualidad cordobesa. Un ejemplo de ello que denuncian en Nosotras Decidimos es que aún existen grupos ultracatólicos congregados a las puertas de clínicas abortivas en Córdoba. “El feminismo tiene que estar conectado con la realidad” puesto que busca “cambiar la realidad social de las mujeres”, argumentan.

Durante los encuentros de preparación del 8M, los diferentes colectivos comparten ideas, temas y actividades. Tras un tiempo, las mesas de trabajo eligen aquello que más haya gustado. De esta forma se escogió este año el cartel diseñado por Ángela Márquez y el grupo dedicado a las redes sociales. La ilustración se basa en otro cartel de las sufragistas alemanas del siglo XX, un momento que consideran como “el punto de partida del feminismo actual”.

Desde hace años, Nosotras Decidimos se encarga de forma autónoma de convocar la manifestación del 8 de marzo, a la que se suman otros colectivos. Su objetivo principal es que “sea una manifestación reivindicativa” y que la ciudadanía “se sienta interpelada por ese lema”. Consideran que aún tienen “muchísimas razones por las que salir a las calles”.

Como ha sido habitual históricamente y a diferencia de otras ciudades como Madrid o Sevilla, en Córdoba se mantiene la unidad del movimiento feminista y habrá una única manifestación este 8M. Según la plataforma, esto es una señal de “unidad entre las asociaciones feministas” cordobesas. “Independientemente de las diferencias que tengamos ahora mismo, nos estamos uniendo para salir juntas a la calle”, algo que consideran “muy importante tal y como están las cosas”, explica la portavoz.

“Sigan la agenda feminista”. Este es su mensaje para las instituciones, a quienes instan a emplear recursos económicos para asuntos como “apoyar a las mujeres maltratadas”, así como a realizar un seguimiento para comprobar qué medidas se han cumplido en materia de igualdad y contra la violencia de género. Una vez más, rememoran a las sufragistas con su frase “hechos, no palabras”.

Con todo, esperan que este 8M “las mujeres y la ciudadanía respondan en las calles” a su convocatoria e inciden en que “no es un día de fiesta, sino de reivindicación”.

Al igual que el pasado año, la manifestación comenzará a las 18:00 desde la Glorieta de la Cruz Roja, continuará por el Paseo de la Victoria, Ronda de Tejares, Cruz Conde, Plaza de Las Tendillas, Claudio Marcelo y concluirá en la Plaza de La Corredera.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!