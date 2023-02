'Feminismo, sin ningún género de duda': la unión por la igualdad en Córdoba ante el 8M

El movimiento feminista prepara ya los actos con motivo del próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, que en Córdoba se volverá a conmemorar con la unión de todos los colectivos y asociaciones que defienden la igualdad entre mujeres y hombres, sin la división que ha aflorado en otros puntos del país donde se realizan dos manifestaciones distintas por el 8M.

En Córdoba, la Plataforma Nosotras Decidimos aúna al movimiento feminista en la organización del 8M, que tendrá un programa de actividades previo al Día Internacional de la Mujer, para finalizar el 8M con la gran manifestación de cada año para reclamar la igualdad real entre mujeres y hombres.

Como actividades previas, se han organizado dos charlas en el ciclo Nosotras Conversamos. La primera tendrá lugar el 1 de marzo, a cargo de Jaldía Abubakra, activista feminista palestina refugiada. Se podrá seguir de manera on line por Jitsi Meet ese día a partir de las 19:00 y abordará la realidad de Mujeres viviendo conflictos bélicos. “Tenemos el lujo de contar como ponente con Jaldía Abubakra” -cuentan desde la organización sobre la que es cofundadora del Movimiento de mujeres palestina Al Karama, integrante de UNADIKUM y de la campaña BDS, además de la flotilla Mujeres Rumbo a Gaza, entre otros grupos.

Una segunda charla de Nosotras Conversamos tendrá lugar el jueves 2 de marzo, esta vez presencial, a las 19:00 en el Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras. La ponencia tendrá como título 'Críticas a la pornografía para la agenda política feminista' y correrá a cargo de Lydia Delicado, geógrafa y doctora en Estudios Interdisciplinares de Género. Investigadora y escritora de textos sobre Feminismo, tecnología y sociedad, así como Teoría feminista y Didáctica de las Ciencias Sociales. Ganó en 2018 el Premio Presen Sáez de Descatllar a la mejor tesis doctoral de Estudios de Género, otorgado por la Red de Universidad Públicas Valencianas.

Junto a ello, la Plataforma Nosotras Decidimos desarrollará en las semanas previas al 8M una campaña en redes sociales, bajo el lema ¡Hasta aquí hemos llegado!, “argumentando las razones por las que hay que salir a la calle el 8 de marzo”, explica a este periódico la portavoz de la plataforma, Elena Jiménez, que anima “a todas las mujeres a señalar las opresiones que seguimos viviendo y a reivindicar el camino para llegar a la igualdad real”.

El colofón de estas actividades reivindicativas será, como cada año, la manifestación del 8M, con el lema 'Feminismo, sin ningún género de dudas'. El inicio de la marcha se hará a las 18:00 desde la Glorieta de la Cruz Roja y el recorrido repetirá el itinerario del año pasado, caminando por el Paseo de la Victoria, Ronda de Tejares, Cruz Conde, Plaza de Las Tendillas, Claudio Marcelo y concluir en la Plaza de La Corredera.

El cartel de la manifestación feminista del 8 de marzo en Córdoba recoge este año “nuestras raíces feministas que son las que sostienen a lo largo de tantos años la finalidad y el sentido de este movimiento”, exponen desde Nosotras Decidimos. Se trata de un diseño “en homenaje a las sufragistas de principios de siglo pasado que consiguieron los derechos políticos de las mujeres en una gran parte del mundo. Si, como dijo aquel poeta, la libertad no requiere alas sino raíces, las razones del feminismo siguen bien ancladas a la realidad de cualquier tiempo y lugar legitimando con ello la necesidad de seguir unidas y en pie por la dignidad de las mujeres”.

Y añaden: “Sabemos de dónde venimos y tenemos claro a donde queremos llegar. Mientras haya mujeres en el mundo esclavas del sistema prostitucional, mientras sean utilizadas de incubadoras humanas mediante los vientres de alquiler para satisfacer los deseos de genética paternidad patriarcal, mientras la pornografía acampe a sus anchas creando manadas de violadores perpetuando con ello la atroz violencia sexual que sufrimos por ser mujeres, mientras nos sigan asesinando y solo seamos cifras y tuits de condolencias en redes sociales institucionales, mientras el acoso, el menosprecio y la censura sean herramientas para tratar de amedrentarnos y taparnos la boca, seguiremos ejerciendo el feminismo y saliendo a las calles para decir alto y claro: ¡Hasta aquí hemos llegado! Feminismo, sin ningún género de dudas”.

