El número de niños cordobeses en escuelas infantiles concertadas duplica a los de la pública

La Educación Infantil de Primer Ciclo en la provincia de Córdoba es mayoritariamente privada o concertada. Según los datos difundidos por Andalucía por la Educación Pública, procedentes del Consejo de Transparencia del gobierno andaluz, el doble de los alumnos de cero a tres años en Córdoba están en centros privados o concertados, frente a los públicos.

Este tipo de educación no es obligatoria, pero sí que se trata de un primer contacto de los pequeños con los colegios. En total, en Córdoba hay 9.545 niños matriculados en este tipo de centros. Sin embargo, y según los datos del padrón, hay 17.030 cordobeses de entre cero y tres años. Es decir, aún faltaría por escolarizar a algo menos de la mitad de los pequeños cordobeses.

De ese total de más de 9.500 niños, 6.379 están matriculados en alguno de los 189 centros de Educación Infantil de primer grado concertados o privados que hay en la provincia de Córdoba. Mientras, son 3.164 los que lo están en los 82 centros públicos de la provincia cordobesa. La diferencia es de 3.215 niños más en la concertada que en la pública, según los datos difundidos por esta plataforma.

El mayor desequilibrio se da por la capital. La ciudad es el tercer municipio andaluz con más alumnos en la privada o en la concertada, según esta estadística. En total, en Córdoba hay 119 centros concertados o privados, frente a los 17 públicos. Por eso hay 3.369 alumnos en la concertada frente a 585 en la pública. La diferencia es de 3.054, casi el total de la provincia, lo que igualaría los datos.

El municipio cordobés con más niños en escuelas infantiles públicas es La Carlota. En este pueblo hay solo una concertada, frente a dos públicas. En la privada tan solo hay siete alumnos. En las dos públicas un total de 186, según la misma estadística.

La plataforma también aporta datos de municipios en los que no hay centros de Educación Infantil de Primer Ciclo. Es el caso de Hornachuelos, Obejo, Monturque, Cardeña, Villaralto, Valenzuela, Torrecampo o Santa Eufemia, entre otros. La mayor parte de ellos son los que menos población tienen.

Esta plataforma también aporta otros datos. Así, señala que el coste del servicio de atención socioeducativa mensual es de 240,53 euros, el del comedor es de 80,19 euros. En total serían 320,72 euros mensuales. Las bonificaciones están en función del Indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM) que para 2022 es de 579,02 euros mensuales que en 14 pagas son 8.106,28 euros.

“Recordemos que aunque no sea gratuita las enseñanzas del 1º Ciclo de Educación Infantil el Decreto 149/2009 de 12 de mayo tiene estos principios generales en su artículo 13”, según recuerda el colectivo: “Una educación global, integral y personalizada que contribuya al desarrollo de la personalidad, de las capacidades y de las competencias de los niños y niñas; la equidad en la educación, garantizándose la igualdad de oportunidades, la no discriminación y la inclusión educativa como un elemento compensador de las desigualdades personales, culturales, económicas y sociales, de forma que se asegure la atención a la diversidad del alumnado, así como la prevención y protección de la población de cero a tres años en situaciones de marginación; y la conciliación entre la vida familiar y laboral de los padres, madres o personas que ejerzan la tutela de los niños y niñas”.

