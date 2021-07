Así se notan las vacunas: Solo uno de cada nueve positivos en Córdoba tiene síntomas

Por si quedaban dudas, la evolución de la pandemia en la provincia de Córdoba está demostrando cómo a la misma velocidad a la que están aumentando los contagios están descendiendo las personas con síntomas. Como insisten los expertos, las vacunas no evitan los positivos, pero sí que las personas contagiadas no desarrollen síntomas, la enfermedad o que puedan acabar muriendo.

Según los datos de la Consejería de Salud y Familias del gobierno andaluz, la pasada semana, solo uno de cada nueve contagiados diagnosticados por las autoridades sanitarias tenía síntomas. En la segunda semana de enero, en pleno pico de la tercera ola en la provincia de Córdoba (la peor de todas), la mitad de los diagnosticados tenía síntomas. Un diez por ciento acababa en el hospital y un 1% moría, según los datos oficiales.

El efecto de la vacunación, por tanto, es claro. La semana pasada, de los 1.253 contagiados oficialmente, solo 144 desarrollaron síntomas. La semana anterior, de los 1.180 positivos confirmados, solo 344 tuvieron síntomas, según los datos provisionales de la Consejería. En la segunda semana de enero, de los 3.451 positivos confirmados, 1.660 acabaron con síntomas. Enero fue, además, el peor mes desde que arrancó la pandemia, con 220 muertos en total. En la provincia de Córdoba, en junio, han fallecido cuatro personas. Muchas de ellas contagiadas hacía semanas.

En la provincia de Córdoba, la incidencia está desbocada en el grupo de edad de entre 15 y 29 años, con cerca de 900 casos confirmados en las dos últimas semanas. Es el tramo de población aún desprotegido en la provincia. Este martes, por ejemplo, la Junta abrirá la autocita para la vacunación a los cordobeses de entre 29 y 31 años, mientras sigue inmunizando a los tramos de edad anteriores.

De hecho, una de las causas de que aunque suba tanto la incidencia disminuyan de manera tan notable los síntomas es, precisamente, que la población más vulnerable está casi totalmente inmunizada. El 55% de todos los cordobeses ya están inmunizados y el 83,1% de los mayores de 40 años han recibido la pauta completa de las vacunas.

