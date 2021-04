La normalidad llega a las residencias donde ya no queda ninguna persona aislada

La nueva normalidad, la que llegará una vez que se alcance una inmunidad suficiente en la población, se parecerá mucho a lo que ocurre en las residencias de ancianos de la provincia de Córdoba. Según los datos oficiales de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, en la provincia de Córdoba ya no queda ni un solo residencia aislado en prevención. Tampoco hay pacientes positivos y mucho menos ingresados.

Eso sí, según el último informe un trabajador de una residencia ha dado positivo en Covid 19. Se trata de personal de la Residencia para Asistidos Séneca de Córdoba. En el resto de la provincia, ni rastro del virus. En esta residencia no hay ninguna persona aislada ni con síntomas, según el informe oficial de la Consejería de Salud y Familias.

Desde marzo, la pandemia ha causado estragos en las residencias. En Córdoba, han muerto 314 personas en residencias a causa de la Covid 19, según las cifras oficiales. En este tiempo, se han contagiado 1.622. Es decir, aproximadamente el 20% de los ancianos que se contagiaban fallecían después.

La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha afirmado que el hecho de que las residencias de personas mayores y de discapacidad "estén al 100% libres de virus" hace que "podamos atender con tranquilidad y podamos hacer todos esos nuevos ingresos que estamos pendientes de realizar", ya que las condiciones sanitarias "no lo han permitido".

En declaraciones a los periodista en Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Ruiz ha lamentado cómo estaba la situación en abril de 2020, "confinados, con nuestros mayores en una situación muy difícil, sufriendo muchísimo, y gracias a trabajo de todos, trabajadores y administraciones, hemos podido superar esta difícil situación, pero todavía queda mucho".

Ha añadido que "por fin están a salvo" al haber "cero contagios en todas las residencias de personas mayores y de discapacidad", al tiempo que ha añadido que el hecho de que "estén absolutamente todas al 100% libres de virus, y ser el sitio más seguro, hace que podamos atender con tranquilidad".

"Podrán volver a sus centros de días, podrán volver a las residencias con total normalidad, hacer todos esos nuevos ingresos que estamos pendientes de realizar, ya que las condiciones sanitarias no lo han permitido, volver a llenarlos, e incrementar todas las plazas, porque sabemos que hay muchas personas esperando", ha manifestado la titular de Políticas Sociales.

Ruiz ha subrayado que la dependencia "es un derecho subjetivo de todas y cada una de las personas. Hemos incrementado mucho el presupuesto y hemos mejorado la gestión de la mano de las corporaciones locales", porque "el compromiso y la prioridad con las personas dependientes y sus familias tiene que ser nuestra meta, nuestro reto, y con la unión, lealtad y colaboración de todas las administraciones, estoy segura de que vamos a conseguirlo.

