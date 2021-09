La noche cordobesa recupera algunas de sus discotecas más señeras más de un año después

La noche cordobesa empieza a ver la luz al final del túnel, aunque no de la forma tan intensa como esperaban los empresarios y propietarios de las discotecas de Córdoba. Aunque los niveles de alerta sanitaria 2 y 3 de la Junta de Andalucía permitían la apertura de salas de fiestas y discotecas, la mayoría declinaron hacerlo ante las medidas restrictivas que debían aplicar a sus locales, como la reducción de horarios. Pero el avance de Córdoba en la pandemia ha permitido que la capital goce de un nivel de alerta sanitaria 1, con la consecuente mejora en las condiciones para la reapertura de estos espacios. Góngora Gran Café será el primero en hacerlo. Lo hará este mismo jueves a partir de las 23:00.

Esta discoteca cerró en 2020, una vez declarado el estado de alarma, y volvió a abrir sus puertas en julio. Sin embargo, el 17 de ese mes comunicaba el cierre total. Un mes más tarde, el 16 de agosto, la Junta de Andalucía hacía oficial mediante un boletín la clausura de estos establecimientos y la de los bares de copas ya que constituían "actualmente el origen de los brotes epidémicos con mayor número de casos asociados".

Con el cambio de tendencia, con los contagios a la baja, la Junta empezó a abrir el grifo y a permitir la apertura de estos locales aunque con unas restricciones que, desde el punto de vista de los empresarios de la noche, hacían inviable obtener beneficio económico como la apertura hasta las 2:00. Con la llegada de Córdoba a la alerta sanitaria 1 y la flexibilización de las medidas, los gerentes de las discotecas de la capital se preparan para abrir a partir de esta semana.

Rubén Rivero, de Góngora Gran Café, afronta la apertura con escepticismo y reitera la necesidad de que la Junta permita un horario más flexible. Actualmente, las discotecas y salas de fiesta pueden estar abiertas hasta las 3:30 aunque tendrán que dejar de servir a las 3:00. "Este horario no se entiende: o podemos abrir o no, pero no tan limitados", apunta el empresario.

A este respecto, la federación Andalucía de Noche tachó de insuficiente la apertura de estos negocios hasta las 3:30 y pidió a la Junta recuperar el horario habitual de cierre de antes de la pandemia, a las 7:00.

Las medidas que deberán aplicar estos locales serán las siguientes: aforos del 75% y los clientes deberán estar sentados en mesas de ocho personas y con distancia de seguridad, además del uso de la mascarilla en el interior. Las pistas de baile siguen estando prohibidas en el interior y sólo se permiten en el exterior, usando también la mascarilla. Cabe recordar que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía tumbó la orden de la Junta de Andalucía (TSJA) mediante la cual se limitaba el acceso a las discotecas a aquellas personas que pudieran acreditar su negativo en covid, mediante una PCR o test de antígenos, en las últimas 72 horas.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA entendió que este pasaporte covid afecta a derechos fundamentales como el derecho a la intimidad personal, en cuanto implica la necesidad de mostrar datos relacionados con la salud, considerados, de acuerdo con la normativa europea, como de carácter sensible, y con el principio de no discriminación, en la medida en que establece un trato diferenciado para el acceso a tales locales, basado en la posesión o no del mencionado certificado.

En el caso de Góngora Gran Café, su reapertura irá unida a la incorporación al mercado laboral de unos 15 trabajadores, una cifra lejana "de las 40 que han llegado a trabajar aquí cada noche". Sobre cuáles serán los días que permanecerá abierta esta discoteca, Rivero asegura que "todo se irá viendo ya que dependerá de la respuesta de la gente". Esta empresario, que también regenta Babylonia, confirma que esta sala continuará cerrada hasta ver cómo Córdoba va respondiendo a la noche.

Long Rock, la próxima sala en abrir

Tras la reapertura de Góngora Gran Café, Long Rock y La Comuna serán los próximos. Ambas salas abrirán este mismo viernes, a las 22:00 y a las 22:30 respectivamente, tal y como han anunciado a través de sus redes sociales. Cabe recordar que la sala M100 decidió abrir sus puertas a principios de septiembre.

Sin embargo, la discoteca que aún retrasará su apertura será Bambú que, tal y como han confirmado fuentes de la empresa a este periódico, prevé hacerlo dentro de dos fines de semana.