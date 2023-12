Nieto: “Tenemos Juanma Moreno para rato porque en su cabeza no hay nada que no sea Andalucía”

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, y exalcalde de Córdoba, José Antonio Nieto, considera sobre la figura del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y su continuidad al frente del Gobierno andaluz ante la eventualidad de hacer carrera política en Madrid que “la suerte es que tenemos Juanma para rato”, convencido de que “es un presidente con una enorme ilusión y unas ganas de trabajar que son ahora casi mayores que cuando llegó en 2019 al gobierno”.

En una entrevista con Europa Press, cuestionado por el hecho de que la expresidenta socialista Susana Díaz pudiera ser un buen espejo donde mirarse para que Moreno deseche la tentación de dar el salto a la política nacional, Nieto afirma al respecto que “cualquier persona que le conoce sabe que Juanma tiene una idea muy clara, vive el hoy y se vuelca y en su cabeza hoy no hay nada que no sea Andalucía, que no tenga que ver con la realidad de nuestra tierra”.

El consejero de Justicia esgrime otro argumento para sostener la continuidad de Moreno en Andalucía como es “una lealtad absoluta con el presidente Feijóo, al que apoya y al que arropa y no pierde oportunidad para hacerlo”, antes de apuntar una secuencia lógica donde “nuestro proyecto” supone “el de Juanma Moreno en Andalucía; Feijóo en España y ahí nos vamos a volcar” con la meta de que “España también tenga la oportunidad de tener un buen gobierno como tiene Andalucía”.

Preguntado por el hecho de si el presidente de la Junta de Andalucía se ha convertido en la horma del zapato del electorado andaluz, el consejero de Justicia sostiene que “Juanma Moreno es el político que mejor ha entendido a la sociedad andaluza con diferencia” para desplegar que ese conocimiento de la población andaluza se traduce en haber captado que “los ciudadanos no quieren confrontación, no quieren choque, no quieren crispación, no quieren enfrentamiento”, y esto Moreno “lo ha entendido perfectamente”, además del hecho de que “va en su carácter, en su forma de hacer política”.

“Él siempre defiende la integración”, prosigue explicando sobre la figura del presidente andaluz, de quien remarca que “sabe que cuando llega al gobierno que tiene que abrir puentes para que todo el mundo pueda sentirse parte de esta comunidad que es Andalucía”, aun cuando admite que “tenemos un partido político, una ideología muy determinada”, que asegura se aparca porque “cuando estamos en el gobierno la obligación es gestionar para todos”.

“Yo no puedo definir un juzgado para los del PP, yo tengo que pensar en el servicio de la justicia y en la sede judicial adecuada para cualquier ciudadano que necesite acercarse a un juzgado, atender o poner una demanda o ser testigo en un pleito”, continúa explicando en ese sentido.

Cuando se le pregunta por la cara B de esa luna de miel de Moreno con el electorado andaluz, es decir, que el Partido Popular de Andalucía empiece a tener dependencia de Moreno, plantea que “cuando se tiene un liderazgo tan marcado como el que el que tiene Juanma Moreno, evidentemente, se produce una dependencia”, aunque precisa también que “creo que hay un equipo”, antes de colegir sobre la relación entre el grupo y su líder que “ese equipo tiene claro quién es su líder, que es Juanma Moreno y asumimos que esa dependencia existe”.

“Él tiene un compromiso con Andalucía y con el PP Andaluz muy claro con lo que ese compromiso tampoco está en riesgo y lo que nos gustaría es evolucionarlo. Que pudiéramos entrar en el Juanma Moreno 2.0, 3.0, 4.0 porque fuéramos capaces de ir haciendo cada vez más fuerte, más sólido y más creíble ese proyecto político que Juanma tiene para Andalucía”, continúa argumentando el consejero.

Ante la pregunta de si hay banquillo en el PP andaluz, Nieto sostiene que “en este momento hay más banquillo que nunca porque tenemos más alcaldes que nunca, más concejales que nunca, más presidentes de diputación que nunca”, de manera que hay un amplio caladero “de diferentes edades donde se puede ir buscando ese perfil idóneo que el PP, que el Gobierno andaluz necesita”.

Sustitutos de Moreno: “No estaré cuando el presidente deje de serlo”

Cuando se le pregunta si en su caso por currículum, ya que ha sido alcalde de Córdoba, secretario de Estado de Seguridad, portavoz del PP-A en el Parlamento y consejero en la actualidad, puede ser uno de los integrantes de ese banquillo de potenciales sustitutos de Moreno, Nieto asegura que sus pretensiones están colmadas “con hacer el trabajo que Juanma me ha encargado, que es tratar de ordenar algo que estaba bastante desordenado”.

Tras explicar que tareas como “la justicia, las relaciones con la Administración local y la Función Pública requerían una actuación”, y que no son competencias catalogadas entre “las más brillantes” y que, por ello, “no somos los que ocupamos las portadas de los periódicos, no es la gestión más agradecida”, aunque reivindica que “es necesaria y yo estoy encantado y cada día más agradecido al presidente por esa oportunidad”.

“Yo tengo la misma edad que el presidente, nacimos con 20 días de diferencia y mi generación es la generación del presidente y yo, a lo mejor, incluso antes de que el presidente deje de serlo, pues probablemente yo no estaré”, continúa explicando sobre sus expectativas.

“Aquí tenemos presidente para rato por edad, pero, sobre todo, por ilusión y el reto es conseguir que, además, mantenga esa ilusión y esa fuerza el mayor tiempo posible”, remacha Nieto su argumentación.

Gestión sanitaria

Ante la pregunta de la gestión de la sanidad pública andaluza como mayor factor de desgaste del Gobierno andaluz, Nieto afirma que “el servicio de salud en general es prioritario” y que esa consideración “el presidente de la Junta lo tiene clarísimo”, que proyecta a que “la inversión en salud se incremente exponencialmente en estos años”.

Tras defender un incremento del gasto de 5.400 millones más de lo que lo hizo el último Gobierno socialista en 2018, el consejero se pregunta “cómo estaría si le quitáramos 5.400 millones de euros” y concluye que “seguramente hubiese quebrado definitivamente”, antes de afirmar que “el Servicio Andaluz de Salud estaba al borde de la quiebra, estaba en la UVI y lo que estamos haciendo es recuperarlo”.

“Eso requiere de una transición, hemos salido de una situación crítica, estamos ahora mismo en una situación que evidentemente es mejorable, nosotros sabemos que es mejorable, pero también sabemos que la vía para mejorarla es incrementar de una forma importante la inversión, estabilizar los servicios y ahora tratar de analizar cuáles son los problemas que se derivan estrictamente de la gestión”, explica Nieto.

El consejero explica que “somos perfectamente conscientes, no de que la salud nos provoque un desgaste, sino de que la salud es prioritaria para el ciudadano” y afirma que “también estoy convencido de dos cosas”, para explicar entonces que esas dos apreciaciones son que “los ciudadanos van a seguir queriendo el mejor servicio de salud posible” y que “la oposición no va a perder la oportunidad de meter el dedo en el ojo cada vez que haya una oportunidad en esa materia”.