Los otros muertos del cementerio que están comenzando a recuperar su memoria

Este 1 de noviembre es el día en el que se recuerda a los difuntos, a los ausentes, a los que ya no están. Es una jornada en la que los amigos y familiares visitan los cementerios, y recuerdan la memoria de sus desaparecidos, con flores o en silencio.

En los dos grandes cementerios de Córdoba, La Salud y San Rafael, está la que probablemente sea la fosa común más grande de España, repleta de restos de las víctimas del franquismo. Durante casi 90 años, sus amigos y familiares no tuvieron un lugar para recordarlos ni llorarlos. Esta semana, y muy poco a poco, se ha iniciado el proceso para que esos miles (se especula con más de 4.000) de olvidados vuelvan a recuperar su memoria.

Los trabajos ya se han iniciado en la fosa común situada en el cuadro de la Virgen de los Dolores, en el cementerio de La Salud, en la que se calcula que puedan estar sepultadas entre 500 y 800 víctimas asesinadas en los primeros meses del golpe militar en 1936. La Unión Temporal de Empresas (UTE) que ejecuta los trabajos, Themis Córdoba, ya ha iniciado la excavación. Ha entrado la maquinaria, que ha retirado la parte superior de la fosa común, y se han instalado las carpas que buscan el mayor hermetismo posible para evitar la humedad durante los trabajos más delicados.

Los trabajadores de Themis Córdoba están excavando prácticamente a mano, como si de una intervención arqueológica se tratara, para buscar la mayor información posible. El objetivo no pasa solo por desenterrar a las víctimas, sino también por encontrar el contexto: cómo murieron, cuándo, quiénes son. Para eso hace falta que el ADN que se les extraiga esté en condiciones, que los trabajos sean lentos y delicados, que se analice hasta el último grano de tierra en busca de pruebas y evidencias, que lleven a la conclusión de lo que se sospecha: que fueron asesinados.

Cerca del cuadro de la Virgen de los Dolores, donde ya se trabaja, en el cuadro de San Ramón también se hallaron restos de personas represaliadas y se exhumaron a más de una veintena, obteniendo pruebas de ADN para cruzarlas con la de los familiares que buscan los restos de sus seres queridos. En otro cuadro, el de San Plácido, las catas arqueológicas también dieron resultado positivo y se sabe que allí reposan más represaliados en una fosa común.

En total, el estudio documental previo sobre las fosas del cementerio de La Salud y del de San Rafael señalan que en ambos camposantos de Córdoba se enterraron a más de 4.000 víctimas del golpe de estado de 1936 y el franquismo. Por eso, durante todo este tiempo, sus familiares han llamado a su petición de justicia y reparación, La causa de los 4.000.

