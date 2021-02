Molina (PP) defiende trabajar "la implantación territorial" que no tienen otros partidos

El presidente del PP de Córdoba y candidato a la reelección en el congreso extraordinario de marzo, Adolfo Molina, defiende tras los resultados de su partido en las elecciones de Cataluña y las distintas reflexiones como consecuencia de los mismos, con voces a favor de la fusión entre PP y Cs y otras no tanto, que "hay que seguir trabajando en todos los sitios lo que diferencia al PP de los nuevos partidos, que es la base, tener implantación territorial en todos los rincones de España", a la vez que no es partidario de "la política de bloques y trincheras".

En una entrevista con Europa Press, Molina considera que "no se puede extrapolar el resultado de Cataluña al resto de España" y argumenta que "también pone de manifiesto lo volátil que son las situaciones ahora mismo, porque en las últimas elecciones catalanas Cs sacó nueve veces más votos que el PP y luego vinieron las generales y el PP sacó nueve veces más votos que Cs". Por tanto, "son cuestiones diferentes", remarca.

Al respecto, analiza que en Cataluña se ha visto "la política que se mueve ahora mismo, de manera muy emocional, y nosotros somos muchas veces muy racionales", a lo que añade que él es una persona "muy de pactos y consenso" y admira "mucho lo que se logró entre los españoles en la Transición, con aquellos políticos", pero "hoy día lo que está mandando es la política de bloques y de trincheras" en la que él no se siente "a gusto, ni representado", ni quiere "participar de ello", según relata.

En cualquier caso, insiste en que "extrapolar los resultados no es necesario y no viene a cuenta", porque "hoy día estás aquí y mañana estás en otro sitio", a la vez que defiende "lo que tiene el PP, que es lo que hay que seguir trabajando en todos los sitios, es lo que diferencia de los nuevos partidos, que es la base, que es tener implantación territorial en todos los rincones de España".

A su juicio, "esa implantación territorial en Cataluña quizás se ha perdido y hay que trabajarla desde abajo". Y abunda que eso es lo mismo que él pide en los pueblos de Córdoba: "Cuando van las cosas mal, hay que trabajar el partido desde abajo".

Mientras, el popular valora que se ha contado con "un magnífico candidato, con Alejandro Fernández, que en cuanto a su discurso era un soplo de aire fresco en Cataluña", a lo que agrega que "él ha dicho que el resultado ha sido malo y que no se han cumplido los objetivos que se tenían y eso tiene su reflexión", si bien cuestiona que se busquen "ahora mismo culpables".

"Hace también muy poco se ganó por mayoría absoluta en Galicia", recuerda Molina, quien señala que "la dirección nacional tiene su competencia, los territorios tienen la suya y habrá fallos que haya que corregir", de modo que "la autocrítica siempre hay que hacerla y analizar, pero no extrapolar, porque no tiene sentido", reflexiona el presidente del PP cordobés.

Las bajas de afiliados por irse a Cs y Vox son "mínimas"

En relación a la influencia de Vox y Cs en bajas de afiliados, Molina afirma que han sido "las mínimas", a lo que añade que "ha habido ya de ida y vuelta; que ha habido quien se dio de baja para irse a otro partido en su derecho y que ha vuelto a pedir la ficha". "Las puertas están abiertas siempre, tanto para ir, como para volver", enfatiza.

Como ejemplo, relata que "momentos tensos, como en la moción de censura --del PSOE contra el expresidente popular del Gobierno Mariano Rajoy en 2017--, en el PP cordobés, una organización con 11.000 afiliados, hubo cuatro bajas y algunos de ellos ya habían pedido su baja de hacía tiempo y no se acordaban".

Tras ello, subraya que "también ha seguido habiendo altas" y puntualiza que "no ha supuesto lo que se ha contado fuera, de que había legiones de afiliados pidiendo la baja del partido".

Al hilo, el popular asegura que la afiliación al partido "está bien", aunque admite que la pandemia por el coronavirus Covid-19 supone "un tiempo complicado para el contacto que permita sumar a personas", pero "se ha intentado también que tuviesen un sitio en el partido" los afiliados.

No obstante, indica que "siempre se queda uno corto, porque ahí no hemos dado nadie con la clave de que el afiliado se sienta partícipe al cien por cien de la vida del partido". "Nosotros iniciamos una experiencia con foros, donde se citaba a los afiliados una vez al mes para debatir sobre temas de actualidad y han ido muchos, aunque otros muchos no han ido", comenta, para subrayar que "esas experiencias son buenas y ahí hay que seguir".

Implicación en la vida del partido

En su opinión, "una cosa que nos pasa a los partidos mucho es que se falla a veces darle continuidad a las cosas, que se realiza un acto fantástico y estupendo, pero hay que hacer otro y otro y no quedarse sólo en eso".

De hecho, asevera que "lucha" por implicar a los afiliados en la vida diaria del partido, para lo que siguen "inventando cosas, con más o menos éxito, pero efectivamente no te puedes acordar del afiliado sólo para que forme parte de una mesa y vaya de interventor o apoderado" en elecciones, sino que "tienen que formar parte de la vida de los partidos y para que formen parte de él tiene que estar vivo".

Así, defiende su "empeño por el movimiento y que se hagan cosas", si bien asume que la actual situación "ha puesto mucha dificultad para que haya actos a los que pueda ir la gente", aunque con las videoconferencias "se han hecho muchas actividades", como "el éxito" con las jornadas 'Desde la primera línea', con "las personas que han estado al pie del cañón en la pandemia", y "quien ha querido se ha apuntado para participar y hacer preguntas".

De este modo, Molina elogia que "las nuevas tecnologías también facilitan participar desde casa cómodamente en una reunión, sin tener que hacer kilómetros". Y esto "es precisamente el objetivo" que tiene uno de los dos comunicados que se presentarán en el congreso del 13 de marzo con el título 'Un nuevo modelo de partido al servicio de Córdoba', que estará coordinado por Félix Romero y Lourdes Morales.