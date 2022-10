Los modelos de Palomo Spain brillan en el Ballet de Nueva York

La New York City Ballet Fall Fashion Gala celebró la semana pasada el décimo aniversario de un evento que durante esta última década ha dado el pistoletazo de salida a la agenda de la nueva temporada en Manhattan.

La compañía de danza clásica hacía su debut otoñal en el archiconocido Lincoln Center con una sorprendente -y extremadamente brillante- nueva colección de trajes concebidos por diseñadores globalmente reconocidos por su remarcable trabajo en la industria de la moda. Una combinación de las artes ideada originalmente por Sarah Jessica Parker en el año 2012.

A una espectacular lista entra la que destacan Dries Van Noten, Sarah Burton -diseñadora responsable de Alexander McQueen- Thom Browne o Iris Van Herpen se sumanan este año tres nombres más: Giles Deacon, Raf Simons y Alejandro Gómez Palomo, director creativo de Palomo Spain.

Inspirado por la partitura original que ha realizado para la ocasión Solange Knowles, Palomo ha trabajado mano a mano con la coreógrafa Gianna Reisen -que repetía por tercera vez como responsable de la pieza que vio la luz la noche del pasado miércoles 28 de Septiembre- y el director de vestuario del City Ballet, Marc Happel.

Para este proyecto, Palomo ha recurrido a un recurrente colaborador, Swarovski, cuyos cristales han adquirido un particular protagonismo para el efecto visual del movimiento en la obra. Alejandro concibió su trabajo como deslumbrante maravilla monocromática a la que han dado vida un grupo de bailarines luciendo 10 full looks con más de 800.000 cristales de Swarovski que 16 artesanos han tardado más de 1.500 horas en completar, desde los talleres de costura del New York City Ballet.

Diseñados con una mezcla ecléctica de siluetas de gran tamaño, la aplicación de los cristales se realizó mediante transferencias de cristal, una versión moderna del bordado que ha tenido un enorme impacto en el escenario, al reflectar la gama completa de color del arcoíris.

La pieza ha recibido una abrumadora ovación de los asistentes al evento, entre los que cabe destacan personalidades como Beyoncé, Julia Fox, Glenn Close, Sarah Jessica Parker, Laverne Cox, Billy Porter, Solange Knowles, Queen Latifah o Gwendoline Christie entre otros.