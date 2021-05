La mayoría de la Ejecutiva del PSOE de Córdoba rechaza el adelanto de primarias

La Comisión Ejecutiva Provincial del PSOE de Córdoba ha rechazado este lunes, de forma expresa, que se adelante el proceso de elecciones primarias en el PSOE andaluz para la elección del candidato socialista a la Presidencia de la Junta de Andalucía, de cara los próximos comicios autonómicos, para los que aún no hay fecha.

En concreto, según han explicado a Europa Press fuentes socialistas, la reunión de la Ejecutiva ha sido telemática y en la misma han participado 44 de los algo más de 50 miembros de la componen, en este caso 39 de ellos con derecho a voto, y la gran mayoría, en concreto el 84,61 por ciento, se ha opuesto al adelanto de primarias en el partido a nivel andaluz, tras un debate en el que ha habido 26 intervenciones.

Ha sido el secretario general del PSOE en Córdoba, Antonio Ruiz, el que ha introducido el debate y propuesto que se votara cuál sería la postura de la dirección provincial del partido sobre dicho adelanto de las primarias en el PSOE-A, que en el caso de la provincia de Córdoba ha tenido escaso respaldo, ya que hasta ahora solo se habían pronunciado a favor de ello cuatro agrupaciones socialistas de Córdoba capital y otras cinco de otros tantos pueblos, del total de 87 que hay en la provincia.

Por el contrario, y esa ha sido además la postura que ha adoptado este lunes la Ejecutiva del PSOE cordobés, el líder del partido en la provincia, Antonio Ruiz, ya dejó claro en recientes declaraciones que no comparte que se pueda producir "un adelanto de primarias" en el PSOE-A, primero porque "no tocan", ya que no hay previstas aún elecciones autonómicas y, en segundo lugar, porque tampoco son una prioridad para los socialistas, los cuales, a su juicio, deben dedicarse a combatir los efectos negativos de la pandemia del covid-19 en todos los frentes.

Además, según argumentó ya el secretario general del PSOE de Córdoba, la celebración de primarias en el PSOE-A "es un proceso que está reglado, que llegará cuando toque" y, cuando así sea, "los militantes votarán", porque el PSOE es "el partido las primarias", y sus afiliados "votarán libremente".

A favor del adelanto del calendario se ha mostrado la secretaria de organización y diputada nacional Rafaela Crespín al entender que "un partido responsable y con vocación de gobierno, como es el socialista, tiene que tener cuanto antes todas las tareas hechas ante un más que posible adelanto electoral en la región".

En la misma línea se ha pronunciado el también diputado Antonio Hurtado, la portavoz del Ayuntamiento y ex alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, la subdelegada del Gobierno, Rafaela Valenzuela, el secretario general de la agrupación Norte-Sierra de la capital, José Antonio Romero, la diputada provincial Salud Navajas así como representantes de las agrupaciones de Priego de Córdoba, Cabra y Bujalance. Hasta nueve miembros de este órgano, que se ha reunido de manera telemática, se han manifestado a favor de este adelanto. No obstante, en el resultado final de la votación no se ha cuantificado la opinión de los miembros no-natos de este órgano como son Antonio Hurtado, Rafaela Valenzuela e Isabel Ambrosio.

Para Crespín el debate que se ha producido avala que la reclamación para adelantar las primarias está extendido por toda la provincia y ya es la postura que defienden numerosos cargos orgánicos del partido en Córdoba, tanto en la capital como en la provincia.

Es la misma reivindicación que han hecho en los últimos días alcaldes como el de Montilla, Rafael Llamas; el de Belmez, José Porras, y el de Santaella, José Álvarez, así como las direcciones locales de las agrupaciones de Castro del Río, Obejo, Almodóvar, La Rambla y Fuente Palmera.