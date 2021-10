La marca 'Córdoba selecta' presenta en Madrid los mejores sabores de la provincia

La Diputación de Córdoba y el Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco) participan, de la mano de las denominaciones de origen protegidas (DOPs) y 15 empresas, en el 34 Salón Gourmets que se celebra desde este lunes y hasta el próximo día 21 de octubre en Madrid.

Córdoba, cuyo estand ha sido visitado hoy por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, acude a este encuentro, junto a otras instituciones provinciales, en el espacio habilitado por la Junta de Andalucía.

En relación con esta 34 edición del Salón Gourmets, la presidenta de Iprodeco, Dolores Amo, ha puesto de manifiesto que “se trata de una nueva oportunidad para dar visibilidad y poner en valor nuestro sector agroalimentario, algo que venimos haciendo en colaboración con nuestras denominaciones de origen protegidas, a través de la campaña ‘Llena de color tu mesa’”.

Amo ha señalado que “si por algo se caracteriza nuestra industria agroalimentaria es por la calidad y excelencia de sus productos, una calidad que viene amparada por las DOPs, de ahí nuestra presencia en este Salón considerado el escaparate más importante de alimentos y bebidas de alta gama”.

“Esta iniciativa es considerada el evento por excelencia dentro del mundo gastronómico, un espacio donde se encuentran representados desde los productos más tradicionales hasta las nuevas tendencias del mundo agroalimentario”, ha matizado Amo.

La participación de la Diputación de Córdoba e Iprodeco en este Salón Gourmets continuará durante la jornada de mañana con la presentación de la marca ‘Córdoba selecta’, marca que reúne a los productos agroalimentarios de la provincia.

Posteriormente, está prevista la celebración de una presentación conjunta de productos de las denominaciones de origen cordobesas: aceites de la DO Baena, DO Lucena y DO Priego de Córdoba; vino y vinagre de la DO Montilla-Moriles y jamón de la DO Los Pedroches.

Según la también vicepresidenta primera de la Diputación, “se trata de una cata comentada, maridada con productos de nuestras denominaciones, lo que permitirá a los participantes acercarse a cada uno de ellos, además de conocer platos de nuestra gastronomía elaborados con los mismos, como el salmorejo, la mazamorra y un postre, todo junto a la degustación de jamón de bellota 100% ibérico, vinos y vinagres”.

La Denominación de Origen de Baena acude acompañada por la Cooperativa Olivarera Nuestra Señora de la Consolación, de la Cooperativa Olivarera Virgen de la Sierra de Cabra, de la Peña de Baena, y las sociedades cooperativas de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro y Nuestra Señora de Guadalupe.

Del mismo modo, la Denominación de Origen de Lucena ha acudido con la Cooperativa de La Unión; mientras que la de DOP Los Pedroches lo ha hecho con Belloterra Delicatessen, Covap, Dehesas Reunidas, Ibérico de Bellota, Jamón Jarote, Jamones y Embutidos Majadapedroche y Latiber 2010.

Finalmente, la DOP Priego de Córdoba está presente con las empresas Aceite Aroden Hispania, Almazaras de la Subbética y Muela-Olives.