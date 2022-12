De la luz a la oscuridad: crónica de un alumbrado que se fue a negro

A ritmo de Ariana Grande y sus Last Christmas, Córdoba estrenó a las 18:15 en punto de este viernes su espectáculo navideño de luz y sonido en la calle Cruz Conde. A la vez, se encendieron las luces de Navidad de toda la ciudad, mientras en el centro sonaba por todo lo alto el hitazo de Ariana Grande. Sus ritmos hicieron que el pequeño espacio habilitado para las autoridades se convirtiera en una pequeña fiesta y los concejales se echaran a bailar. Apenas tres cuartos de hora después, fundido a negro.

Un apagón dejó sin luz buena parte de la ciudad de Córdoba justo cuando comenzaba oficialmente la Navidad. Apenas habían pasado 45 minutos. Un enorme oh sonó en las calles céntricas de la ciudad. El alumbrado se apagó, las atracciones del centro se quedaron paradas, los padres y madres se apresuraron a recoger a sus hijos, los camareros se quedaron con la comanda a medio servir, los clientes a medio pagar y las calles se llenaron de lucecitas de los teléfonos móviles, que servían de velas improvisadas. Incluso la crónica sobre el alumbrado navideño de este periódico se quedó a medio publicar.

Finalmente, el apagón se quedó en anécdota. Unos 15 minutos después de la oscuridad casi total regresó la luz. El oh y hasta los aplausos se escucharon por las calles del centro. Muchos jóvenes aceleraron el paso. En la calle Capitulares había un grupo que hacía flashdance. En San Pablo había luces en las casas pero no en la calle, por lo que los peatones invadían también la calzada.

El segundo pase del espectáculo de luz y sonido de la calle Cruz Conde volvió a sonar. Pero se quedó con Ariana Grande interrumpido. Mientras, centenares de personas se agolpaban en la calle a la espera de que se reanudara. Este periódico pudo, por fin, publicar la crónica del alumbrado navideño.

Antes de todo, antes de la oscuridad, hubo un espectáculo navideño completo. Tras Ariana Grande llegó el turno de Luis Miguel, en un tema, Navidad Navidad, algo menos reconocible para el gran público que llenaba la zona, que volvió a venirse arriba con el Feliz Navidad de Bonnie M, otro clasicazo de estas fiestas que este año volverá a escucharse en bucle miles de veces.

Pero lo que la mayor parte de la gente esperaba era a Mariah Carey. El Ayuntamiento no desveló hasta el mismo espectáculo si este año iba a volver o no el gran clásico navideño, que desde 1994 se reproduce hasta el agotamiento desde finales de noviembre y hasta pasada la Cabalgata de Reyes. Por supuesto, no pudo faltar la reina de las navidades y el público comenzó a bailar antes de que se pusiera final a los diez minutos que duró el pase inaugural. Y después, ya saben: la oscuridad.

Los pases

El alumbrado navideño en Córdoba se encenderá cada día a las 18:15 y se anticipará el apagado de las luces a las 22:30 de lunes a jueves, mientras que los viernes y fines de semana será a la 1:00 y los días clave de la Navidad -24, 25 y 31 de diciembre- se hará a las 3:00. Además, el espectáculo de luz y sonido de la calle Cruz Conde ofrecerá cinco pases diarios cada media hora entre las 18:30 y las 20:30.

El túnel de alumbrado de la calle Cruz Conde cuenta, como el año pasado, con 348 metros lineales de iluminación con un total de 743.000 puntos de led y una potencia de 67.655 watios. Habrá cinco pases cada día a las 18:30, 19:30 20:30 con una intensidad normal y a las 19:00 y las 20:00 con un volumen de menor intensidad. En cada uno de los pases habrá cuatro canciones, con novedades respecto a años anteriores pero no se desvelarán hasta el día de la inauguración del alumbrado el próximo 2 de diciembre. El importe total de este espectáculo de luz y sonido es de 458.435 euros.

Iluminación en 66 zonas de Córdoba

Por otra parte, el resto de la ciudad también se iluminará en Navidad entre el 2 de diciembre y el 6 de enero, con un total de 1.532.712 puntos led que son un 6% más que el año pasado, si bien se reduce la potencia total en un 11,84% con 7.122 watios.

En total, habrá 66 ubicaciones con luces ornamentales de Navidad en la ciudad -centro, casco histórico, Campo de la Verdad, Ciudad Jardín, La Viñuela, El Tablero, Fidiana, San Rafael de la Albaida, Santa Rosa, Levante, barriadas periféricas y Puerta de Almodóvar, entre otras-.