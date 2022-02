La Junta reclama a Renfe la gestión de los trenes andaluces y ofrece más conexiones en Córdoba

El Gobierno andaluz ha reclamado al Estado la gestión y financiación de los servicios que Renfe no ofrece entre capitales andaluzas y media distancia. La consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, ha hecho este anuncio durante su participación en el encuentro Nueva Economía Fórum celebrado hoy en Madrid resaltando: “vamos a dar un paso adelante reclamando al Estado los servicios que Renfe no ofrece y que nuestro Estatuto nos permite. No pedimos el traspaso de competencias, queremos completar y mejorar la oferta existente”.

Durante su participación en este encuentro, en el que ha sido presentada por la vicepresidenta segunda del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, la consejera Marifrán Carazo ha señalado las muchas carencias que en materia de infraestructuras ferroviarias aún arrastra Andalucía y ha reclamado que se acelere la ejecución de los corredores ferroviarios, el Mediterráneo y el Central, aludiendo especialmente a la necesaria modernización del tramo Algeciras-Bobadilla, “un proyecto de Estado” que permitirá atender la intensa actividad del puerto de Algeciras para paliar los déficits del transportes de mercancías y viajeros.

En el caso del servicio de pasajeros, Marifrán Carazo ha subrayado que “la Red Ferroviaria Convencional del Estado, por la que circulan los trenes de Media Distancia en Andalucía, está actualmente infrautilizada”. “No tenemos los servicios y frecuencias necesarias entre las ciudades andaluzas”, ha destacado la consejera que ha puesto como ejemplo el caso de las conexiones entre Sevilla y Huelva con unos servicios con una sola conexión de ida y vuelta por sentido y un tiempo de recorrido poco competitivo con el coche privado o el del Avant Granada-Málaga que está previsto que se inaugure sólo con un tren diario, con lo que los usuarios de Granada que cojan el tren por la tarde no podrán volver hasta la capital nazarí hasta el día siguiente.

Como aval de esta petición, la consejera de Fomento ha aludido a la exitosa experiencia en gestión de los ferrocarriles metropolitanos, en los metros de Granada, Málaga y Sevilla y al hecho de que Andalucía, además de tener un amplio territorio y una población de más de 8 millones de habitantes, tiene que abogar por la cohesión y vertebración de sus ocho provincias, para lo que es necesario contar con un adecuado servicio ferroviario. “Queremos que el tren sea un modo de transporte sostenible y eficaz para Andalucía y que favorezca su desarrollo”, ha dicho.

La consejera ha indicado que su propuesta parte de añadir al menos cuatro servicios diarios por sentido con conexión directa y “acercar las capitales (Cádiz-Sevilla, Huelva-Sevilla, Sevilla-Córdoba y Córdoba-Jaén) en un tiempo de en torno a una hora”.

Marifrán Carazo ha destacado que esta petición se encuadra dentro de la apuesta por una movilidad más sostenible basada en la intermodalidad, con una red compacta de transporte que atienda las necesidades de desplazamientos de los andaluces. Por ello ha reclamado al Estado una financiación equitativa del transporte público metropolitano frente al modo arbitrario existente actualmente. También ha señalado que desde la irrupción de la pandemia, se ha hecho patente la necesidad de facilitar liquidez al sector del transporte público, reiterando su petición al Ministerio de Transportes de que se mantenga el fondo de ayuda para el transporte regular de viajeros por carretera aún no recuperado de los efectos causados por el Covid-19.

Durante su intervención, la consejera ha recordado que hoy mantendrá un encuentro con la ministra de Transportes para abordar la financiación de la línea 3 del Metro de Sevilla así como la necesidad de cambiar la Ley de Desindexación para hacer viable el desarrollo de proyectos estratégicos y de aprobar un decreto urgente para la revisión de precios en los contratos de obra pública en marcha, con motivo del incremento de costes de la materia prima.

Por otro lado la consejera ha resaltado que, tras casi una década en la que apenas se hizo nada en materia de vivienda, el nuevo Gobierno andaluz ha puesto en marcha medidas que han permitido la construcción de hasta 4.000 nuevas viviendas, 3.000 de ellas dentro del programa de Fomento del Alquiler donde se ha destinado 83 millones de euros en subvenciones a promotores públicos y privados, generando una inversión de más de 270 millones y más de 6.000 empleos.

“Es una política radicalmente opuesta a la del Gobierno de España que ha presentado un proyecto de Ley de Vivienda sin consenso ni con el sector ni con las comunidades autónomas y claramente intervencionista con la regulación de precios del alquiler”, ha precisado Marifrán Carazo, que también ha destacado el proyecto de ley del Estado invade competencias a la hora de establecer los tiempos de calificación de la vivienda protegida.

De hecho en Andalucía se han producido cambios normativo, por ejemplo en la calificación de la vivienda protegida, que han contribuido a “un cambio de rumbo a la política de vivienda en Andalucía”.

Durante su intervención en el encuentro Nueva Economía Forum Marifrán Carazo ha aprovechado para subrayar los avances logrados por el Gobierno andaluz en estos tres años de mandato gracias a una política centrada en la creación de empleo, la reducción de impuestos, la agilización de pagos y la reducción de trabas administrativas. La consejera ha recordado como uno de los más importantes hitos del nuevo Gobierno andaluz la aprobación de la Ley de Impulso a la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA), “una ley clara, ágil y sencilla que va a atraer inversiones y proyectos para contribuir a la reactivación económica y al desarrollo equilibrado del conjunto de los municipios de Andalucía”, así como el impulso dado a la obra pública.

“Frente a un Gobierno central con un modelo de gestión de infraestructuras marcado por la reducción de la inversión, la paralización de obras, incumplimiento de plazos y ausencia de proyectos, el Gobierno andaluz ha recuperado el nivel de inversión en la obra pública”, ha destacado la consejera recordando que la licitación de la Junta creció hasta noviembre del pasado año casi un 56% respecto al mismo período de 2020 y se aproxima a los mil millones, un tercio del total de la inversión pública en Andalucía.