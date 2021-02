La Junta quiere vacunar a los mayores de 85 años en una semana

El consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre (PP), ha anunciado este domingo que espera empezar a vacunar a las personas mayores de 85 años a partir de la semana que viene, pero avisa que "todo según el flujo de vacunas que lleguen".

"Ojalá me llegasen muchísimas vacunas para bajar la edad", ha subrayado Aguirre en una entrevista en la Cadena SER recogida por Europa Press, después de recordar que en la región ya se está vacunando con dosis de Pfizer a personas por encima de los 90 años y a las 25.000 que forman el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), y con la vacuna de AstraZeneca, no recomendada para mayores de 65 años, a fisioterapeutas, odontólogos, foniatras y personal del SAD, entre otros colectivos.

Asimismo, han vacunado a todo el personal sanitario del sistema público y privado, y a los usuarios y cuidadores de residencias.

De los que vendrán después, "no puedo prometer algo mientras no tenga claro el volumen de vacunas que voy a recibir", ha subrayado Aguirre, quien ha expuesto que en la "correa de transmisión" de reclamaciones no tiene capacidad de diálogo con la UE, pues la tiene el Gobierno de España, y por eso reclama a este más dosis.

Ha informado que con la ministra de Sanidad, Carolina Darias (PSOE), habla "todos los días" y ella le "garantiza" que el flujo de vacunas de Pfizer iba a ser más del esperado "dentro de dos o tres semanas", que de la Moderna "no garantiza" las que manda cada semana o que la de AstraZeneca "posiblemente aumente".

"Esto son variables muy importantes porque me condicionan la proyección de vacunación. Tengo presiones por parte de peluquerías, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, teleoperadores, muchísimos sectores y tengo que darle salida a esos sectores y no puedo prometer algo mientras tenga claro el volumen de vacunas que voy a recibir", ha concluido.