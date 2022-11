La Junta entierra definitivamente el proyecto de unir por tren Córdoba con el Guadiato

La línea por ferrocarril que unía a Córdoba con Almorchón (a la capital con el Valle del Guadiato) fue la primera que se construyó y estuvo operativa en la provincia en el siglo XIX. Ahora es historia. El Consejo Consultivo de Andalucía ha avalado la propuesta de la Junta para rescindir el contrato para la redacción del estudio informativo que preveía recuperar la línea después de 12 años sin avances.

En 2008, la Junta de Andalucía sacó a concurso la redacción de un estudio informativo para ver las posibilidades de recuperar la conexión ferroviaria entre Córdoba y el Valle del Guadiato. La línea, principalmente de mercancías, había dejado de funcionar a principios de los años noventa. El Guadiato dispuso de ferrocarril de ancho normal español desde 1868, con la apertura de la línea Almorchón-Belmez y en 1873, con la ampliación de la línea hasta Córdoba. En 1976, fundamentándose en datos económicos, se consideraron que las líneas de ferrocarril en el Valle del Guadiato no eran viables, como la línea Peñarroya-Puertollano. El tramo entre Córdoba y el Guadiato se abandonó también en los años noventa. De hecho, por el lugar por el que antes pasaban vías hoy hay avenidas y hasta viviendas. El ferrocarril prácticamente ha desaparecido en la sierra de Córdoba.

En el 2008, la empresa pública Ferrocarriles de Andalucía buscó la manera de volver a hacer viable la línea. Encargó un concurso al que se presentaron 15 empresas y lo llegó a adjudicar. Pero el estudio informativo solo avanzó en su primera fase. En la segunda se quedó, en el año 2010, al 38% de su ejecución. Entonces se dio la orden de paralizar los trabajos y hasta hoy. 12 años después, la Junta ha solicitado al Consejo Consultivo que se pronuncie sobre la viabilidad de dar por cancelado el estudio.

La recuperación del tren fue una de las demandas de los alcaldes y ciudadanos del Valle del Guadiato. Con el cierre de las minas, sostenían, la comarca necesitaba de elementos de conexión rápida para prosperar económicamente. Una de las alternativas era que se recuperase el tren de mercancías y el de pasajeros.

La antigua vía de Córdoba-Almorchón hasta Cerro Muriano se va a convertir en vía verde, según el compromiso firmado entre el Ayuntamiento de la capital y ADIF. Por tanto, para que el proyecto fuese viable haría falta un ramal completamente nuevo, una obra de gran envergadura en una zona especialmente protegida, como es Sierra Morena. Desde Cerro Muriano hasta Puente Nuevo gran parte de la vía ha desaparecido. Aún quedan raíles y traviesas, que se van alternando con el camino mozárabe. Desde Puente Nuevo hasta el Guadiato la vía se mantiene. El último tren, el carbonero que alimentaba la térmica de Puente Nuevo, circuló en el año 2019. Y desde entonces la vía se ha abandonado a un futuro incierto.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!