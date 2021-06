Junio ya es el segundo mes de 2021 en el que más cordobeses se han contagiado

Sin datos aún cerrados y definitivos, junio es el segundo mes de 2021 en el que más cordobeses han dado positivo en una prueba PCR o en un test de antígenos en Covid 19. Esos son los datos oficiales de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía según fecha de diagnóstico y a fecha de 28 de junio. Es decir, los datos serán incluso mayores.

El mes con más positivos de 2021 en la provincia de Córdoba fue enero. De hecho, enero es el mes de toda la pandemia con más casos confirmados, 13.121 en total. La Navidad provocó una tercera ola que fue la más dañina en la provincia. Dejó casi un millar de cordobeses hospitalizados, 140 ingresos en la UCI y prácticamente 240 muertos. Son, de lejos, las peores cifras de toda la pandemia.

Junio es con 3.924 positivos (datos provisionales y que superarán los 4.000 casos) el segundo mes del año con más contagios. Supera, de esta manera, a los meses de febrero y de abril. Pero a su favor juega un factor determinante: las vacunas. Gracias a la progresiva inmunización de la población cordobesa, junio de 2021 es, de momento, el mes con menos fallecidos desde el pasado verano (hubo dos meses con cero muertos). En junio han perdido la vida cuatro personas a causa de la Covid 19 (el fallecido comunicado este martes, por ejemplo, es del mes de enero).

Pero hay más. Junio es, de momento, el mes con menos ingresos en la UCI desde julio del año pasado. En total, la Covid 19 ha llevado a cuidados intensivos a 14 cordobeses, uno cada dos días. Tanto en la cifra de fallecidos como de enfermos muy graves se está notando, y mucho, el efecto de la vacunación. Las vacunas no impiden el contagio pero sí que hacen que la probabilidad de que una persona enferme gravemente o muera disminuya de manera más que notable.

Eso sí, en el mes de mayo hubo menos ingresos hospitalarios que en este mes de junio, en el que la Covid 19 ya ha mandado al hospital a 140 personas.

