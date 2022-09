Los jóvenes cordobeses, más implicados que nunca en la cultura con el bono joven

Los jóvenes que este año hayan cumplido o cumplan 18 años en los meses próximos están de suerte. Con el bono joven cultural que recientemente ha sacado el Gobierno de España, podrán disfrutar de 400 euros para actividades culturales. Sofía Carmona, que los cumplió en marzo, ha sido una de las jóvenes cordobesas que ya lo tiene solicitado.

Sofía es una apasionada de la cultura, a la vista está ya que va a comenzar a estudiar un grado de Realización Audiovisual. Por ello, no se pensó un momento el pedir el bono, que, según ha contado a Cordópolis, conoció gracias a TikTok: “Empezaron a decir que a lo mejor lo sacaban y ya después me puse a investigar hasta que lo hicierion”.

El único requisito que se les pide a los solicitantes es que tengan o vayan a cumplir la mayoría de edad este año. Este es también el caso de Pablo Gómez, que ha venido a Córdoba a estudiar Derecho y Administración de Empresas (ADE) y que asegura que lo aprovechará “para comprar libros”. En su caso, cuenta, todos sus amigos lo han solicitado también porque no podían dejar escapar la oportunidad.

Pablo, por su parte, se enteró gracias a un trabajador social que le recomendó sacárselo, “aunque al final mis amigos, mi hermana, mis familiares... Todos me lo acabaron diciendo”, declara. El bono de 400 euros se divide en tres categorías: 200 euros para artes escénicas: conciertos, museos o teatros; 100 euros para productos digitales: prensa, podcast o videojuegos en línea. Y, por último, otros 100 euros para productos físicos como libros, discos o prensa.

En el caso de Sofía, para lo que más va a utilizar el bono joven cultural es para “espectáculos en directo, los conciertos”. Aunque al igual que Pablo, ve muy oportuno el importe destinado a libros “ya que este año empiezo a estudiar podré comprarme los libros que me manden con ese dinero”, explica Sofía.

Página web colapsada

Saúl, otro joven de 18 años de Puente Genil que comienza a estudiar Turismo, se enteró, según detalla, gracias a una asociación de su pueblo. “Ahí dan a conocer a los jóvenes bastantes posibilidades que tenemos y que no conocemos”, cuenta Saúl. Sin embargo, en su caso aún no ha podido llegar a solicitar el bono porque la web se encuentra colapsada. “Lo he intentado varias veces pero no me deja imagino que porque hay mucha gente que lo está solicitando pero también conozco a otra gente a la que no les deja”, explica.

El joven pontanés se muestra encantado con esta opción que se les ofrece a los jóvenes ya que, expone, “es una idea estupenda para fomentar la cultura en nuestro país ya que normalmente no están interesados en la cultura ya sea en ir a un museo, al teatro o al cine”.

Alfonso va a estudiar en la Escuela Superior de Arte Dramático, por lo que no podía estar más a favor de esta nueva medida del Gobierno. “Está clarísimo que apoyo la cultura, voy a estudiar interpretación”, señala. Por ello, no dudó en solicitar el bono cuando una amiga se lo dijo. En su mente está destinarlo a “conciertos y espectáculos musicales”.

Por su parte, a Saúl le gustaría asistir sobre todo a obras de teatro, al cine o visitar algún museo al que aún no ha ido. Pero también señala que “si ve la posibilidad de acudir a un concierto de alguno de sus cantantes favoritos o cualquier otro me gustaría hacer uso de él”. Este estudiante de Turismo finalmente, anima al resto de jóvenes a solicitar el bono ya que cree que este es “una oportunidad que no debemos desaprovechar”. Sin duda, una oportunidad que ya les gustaría tener a muchos de los que ya han llevan algún año que otro en la mayoría de edad.