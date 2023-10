Iryo anuncia que a partir de diciembre fletará trenes entre Córdoba y Barcelona

Iryo, primer operador privado español de alta velocidad participado por los socios de Trenitalia, Air Nostrum y Globalvia que inició sus operaciones el pasado 25 de noviembre, ha anunciado este martes que desde el próximo 10 de diciembre operará una nueva ruta transversal y conectará las ciudades de Barcelona y Sevilla, que tendrán parada en Córdoba. Los billetes para esta nueva ruta están disponibles en puntos de venta autorizados.

Con cuatro frecuencias al día -dos idas y dos vueltas- los siete días de la semana, la ruta tendrá paradas en Zaragoza, Madrid de 20 minutos, Córdoba y llegada a Sevilla y de forma adicional entre el 15 de junio y el 14 de septiembre de 2024 una de las frecuencias parará también en Tarragona. El número de plazas que Iryo ofertará al año para esta ruta será 673.060 y conectará así Cataluña con Andalucía en cerca de cinco horas y 50 minutos.

En concreto, los horarios con origen en Barcelona serán 9:50 y 13:45 con llegada a las 15:36 y 19:39, respectivamente, a Sevilla. A Córdoba llegarán a las 14:46 y a las 18:49. Por su parte, con origen en la capital andaluza y destino a la ciudad condal, las salidas serán a las 6:54 con llegada a las 12:45 y a las 16:20 con llegada a las 22:10. De Córdoba saldrán a las 7:43 y a las 17:09. Los primeros precios, consultados por este periódico, señalan precios de 25 euros por sentido.

Simone Gorini, Consejero Delegado y General Manager de Iryo, ha destacado que “tenemos vocación de operador global y unir abrir una nueva ruta cuando estamos a punto de cumplir un año del lanzamiento de nuestras operaciones comerciales es un gran hito para el equipo. Con la unión de Barcelona con Sevilla esperamos que cada vez más viajeros elijan el tren para sus viajes tanto por negocios como por ocio y seguir impulsando así la movilidad sostenible”.

Iryo inició sus operaciones el 25 de noviembre de 2022 y conecta las ciudades de Madrid, Zaragoza, Barcelona, Tarragona, Cuenca, Valencia, Alicante, Albacete, Córdoba, Sevilla y Málaga. Formada por 20 trenes, cuenta con la flota más responsable con el medio ambiente, segura y rápida de Europa y ha diseñado una propuesta de viaje basada en la personalización, la sostenibilidad y la innovación. Iryo tiene la vocación de revolucionar la movilidad y el objetivo de atraer a cada vez más viajeros al tren para avanzar en la descarbonización del transporte.

