Instagram destrona a Facebook en Córdoba

Instagram es ya la red social favorita de los cordobeses. Por vez primera, el número de usuarios de la popular aplicación de fotografía ha superado a Facebook, según el último informe de la evolución de las redes sociales en España que ha elaborado The social family. Según el documento, en Córdoba hay un total de 210.000 perfiles activos en Instagram (prácticamente uno de cada cuatro cordobeses). El número de usuarios activos de Facebook ha caído drásticamente en el último año y desciende hasta los 175.300 activos, prácticamente 100.000 menos que en 2020, según la misma compañía de analítica de redes sociales.

Además, en la provincia de Córdoba irrumpe con fuerza TikTok. La popular red social de pequeños vídeos alcanza en Córdoba las 124.000 cuentas activas. Es decir, uno de cada siete cordobeses está en TikTok, según el informe de The social family. Es la primera vez que se ofrecen datos de la red social china en la provincia de Córdoba, por lo que no hay manera de comparar su evolución. Se sabe, no obstante, que ha experimentado un espectacular crecimiento en los tres últimos años.

También es notable la activación de cuentas de Linkedin, la popular red social para búsqueda de trabajo o relaciones empresariales. No obstante, hay 10.000 menos activas que en 2020. Según el informe, actualmente hay 150.000 cordobeses con una cuenta en esta red social.

La red social más influyente pero menos numerosa sigue siendo Twitter. En la provincia de Córdoba solo hay 23.267 cuentas activas, según el informe, una cifra que es prácticamente diez veces más baja que la de Instagram. El documento señala que de estas, solo 34 están verificadas.

Por último, y aunque no está provincializado, el informe señala que el 75% de la población española tiene Whatsapp. Esto haría que unas 600.000 personas en la provincia de Córdoba estuviesen usando de manera activa y prácticamente diaria esta aplicación de mensajería gratuita.

Tanto Instagram, como Facebook como Whatsapp son propiedad de Meta, la empresa de Marck Zuckerberg.