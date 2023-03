El Infoca mantiene efectivos de guardia mientras los sindicatos piden estar al 100% por el riesgo de incendio

Las altas temperaturas para esta época del año y la sequía que arrastra el terreno, con falta de humedad por la ausencia de lluvias, han provocado que en estos días ya haya zonas de la provincia de Córdoba declaradas en riesgo muy alto y alto de sufrir un incendio, según la Agencia Estatal de Meteorología. Así las cosas, el dispositivo de lucha contra incendios, Infoca, se mantiene en esta época del año con efectivos de guardia, pero los sindicatos piden estar al 100% por el riesgo de incendio.

Pese a ello, la Junta de Andalucía, responsable del Infoca a través de la Agencia de Medio Ambiente y Agua (Amaya), señala a este periódico que, actualmente, “Córdoba no presenta una situación preocupante, no hay incidencias en la provincia”. No obstante, el dispositivo cuenta con un grueso del contingente en “tareas preventivas” y “hay 18 bomberos forestales y dos camiones de guardia permanente, a los que hay que añadir otros 18 bomberos y otros dos camiones más que están de guardia no presencial, que se podrían activar en cualquier momento en el que fueran necesarios”, explican las fuentes.

En ese sentido, apuntan que, “si hubiera un incendio, el personal actualmente operativo en trabajos preventivos se incorporaría inmediatamente a la extinción”.

Así, hasta que el Plan Infoca se active al 100% a mediados de mayo, de momento se cuentan con dos retenes de guardia presencial y dos camiones, además de dos retenes en guardia no presencial en cada Centro de Defenso Foestal (CEDEFO), en Adamuz y Villaviciosa de Córdoba. “El resto del operativo está en servicios preventivos, pero acudirían a cualquier incidente de forma inmediata”, destaca la Junta.

Solicitan la incorporación de la totalidad de la plantilla

Sin embargo, desde los sindicatos representados en la agencia Amaya reclaman que el Plan Infoca esté ya 100% por el riesgo de incendio que las condiciones climáticas provocan actualmente. Advierten de la sequía del terreno y las altas temperaturas, y señalan que actualmente no están ni los medios ni el personal necesarios posicionados sobre el terreno.

Desde CGT, tachan de “imprudencia” lo que consideran una “falta de medios en el dispositivo contra incendios forestales” y demanda la incorporación de la totalidad de la plantilla. De hecho, ha solicitado formalmente a la Agencia de Medio Ambiente y Agua de la Junta de Andalucía que “debido a las temperaturas cada vez más similares al verano, así como la falta de agua y las previsiones a corto y medio plazo, se incorpore a la totalidad de la plantilla para evitar posibles desastres medioambientales”.

Advierten que “la cantidad de incendios inusual en estas fechas, con ejemplos como el de Castellón, el cual lleva ya más de 3.000 hectáreas quemadas y cientos de desalojados, hacen pensar que en Andalucía viene una temporada dura en lo que a incendios se refiere”. Por ello, desde CGT consideran que el dispositivo Infoca “actualmente se encuentra con más de mil efectivos en suspensión (en Andalucía), a la espera de ser llamados para trabajar en verano”.

Salvador Rodriguez, delegado del sindicato CGT en la empresa, considera que ''se dan razones técnicas más que suficiente para adelantar el llamamiento de los trabajadores temporales del dispositivo, y de que no hacerlo, la Junta de Andalucía estará poniendo en riesgo nuestro patrimonio natural''.

Asimismo, señalan que sería necesario que los efectivos que actualmente están de guardia, se posicionen sobre el terreno y con los medios necesarios, para no retrasar la respuesta ante un incendio.

Peligro por el “estrés hídrico de monte”

Por su parte, desde UGT, han alertado “sobre la situación de estrés hídrico debido al cambio climático por el que están pasando nuestros montes. El sindicato, también pone como ejemplo ”el gran incendio forestal que estamos viviendo en Castellón, algo a lo que no estamos acostumbrados en el mes de marzo pero que venimos advirtiendo como algo cada vez más frecuente desde hace tiempo“.

La coordinadora regional de UGT en la Agencia Amaya, Sara Pérez, denuncia “una vez más, la pasividad de la Administración y la falta de previsión para minimizar o evitar situaciones como la que se está viviendo en Castellón hoy, que hemos sufrido nosotros otros años, pero es que lo que se denominaba periodo de bajo riesgo de incendios forestales dejó de existir como tal”. Pérez indica la probabilidad de vivir el mes de abril más caluroso de los últimos 30 años según los datos meteorológicos que se manejan, con temperaturas tres grados por encima de lo habitual, y advierte que “la administración de la Junta sigue manteniendo hasta el 15 de mayo el dispositivo incompleto aunque la realidad es que el cambio no se producirá hasta el 1 de junio, ya que han anunciado vacaciones para algunos compañeros a partir del día 15”.

Según fuentes de UGT SP, en la provincia de Córdoba existen 39 retenes especialistas con una dotación teórica, cada uno de ellos, de 7 bomberos forestales, de los cuales sólo 31 retenes se encontrarán operativos hasta el 15 de mayo. Esto supondrá, indican, “8 retenes hasta el 15 de mayo, 57 bomberos menos que dejan el dispositivo a tan sólo el 80% de su capacidad para luchar contra los incendios”. Además, el sindicato denuncia que “estos 31 retenes se conforman uniendo algunos incompletos para realizar las guardias restando fuerza al conformarse equipos que no se han entrenado para trabajar juntos”.

Demanda de medios

Por otra parte, señalaron desde UGT SP, “de los 8 camiones de extinción existentes en la provincia, 4 de ellos se encuentran con tripulaciones incompletas y de los 30 puestos de vigilancia existentes, para el mes de abril aún no han comunicado si se abren y cuántos de ellos o si se mantendrán cerrados”. Sara Pérez alerta sobre la importancia de estos puestos de vigilancia, ya que “son los primeros en dar la voz de alarma ente cualquier posible incendio forestal, propiciando la rápida intervención de los medios y evitando que se convierta en un gran incendio forestal”.

Pérez insiste en alertar sobre esta situación e insiste en que “debido a la situación climática que nos encontramos, ya no tiene sentido mantener el dispositivo bajo mínimos en la época de bajo y medio riesgo, ya que el riesgo de incendios forestales permanece todo el año”.

UGT Servicios Públicos advierte de que, “una vez más, se pone en grave riesgo nuestro patrimonio forestal, ya que la Administración siempre tiene el mismo modus operandi”.

“Si sufriéramos un gran incendio la explicación sería que el dispositivo estaba cubierto pero que el dispositivo estaba cubierto pero que el incendio ha tenido un comportamiento imprevisible o que era un incendio de sexta o séptima generación, para así no asumir ningún tipo de responsabilidades pero, al final, quienes sufrimos las consecuencias somos todos los andaluces que perdemos parte de nuestro patrimonio forestal”.