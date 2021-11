La incidencia vuelve a subir en casi todos los grandes municipios de Córdoba

El aumento de la pandemia en Córdoba está estrechamente ligado al aumento de casos en la capital cordobesa, que, a su vez, está vinculado al tremendo brote de Covid-19 registrado en la prisión de Alcolea, donde ha habido casi 400 contagios de coronavirus desde el mes de octubre.

No obstante, el aumento de los casos ya es una realidad en 16 localidades de la provincia y, más particularmente, en las más grandes. De los siete municipios de más de 20.000 habitantes de l provincia, el único donde la pandemia no ha aumentado en las últimas dos semanas es Priego. El resto, Córdoba, Cabra, Lucena, Montilla, Puente Genil y Palma del Río, experimentan aumentos en su incidencia acumulada.

No obstante, la gran mayoría de la provincia, hasta 57 localidades, no experimenta crecimiento alguno. Es decir, el 67% de la provincia se mantiene en fase de estabilización de la pandemia, que ha venido cayendo sin parar desde la quinta ola. Además, cuatro pueblos han experimentado caídas en la incidencia acumulada, según los datos facilitados por la Consejería de Salud y Familias del gobierno andaluz a eldiario.es.

A nivel provincial, la situación en la provincia de Córdoba no es preocupante, ya que, a excepción de la capital, el resto de distritos sanitarios y la propia provincia sigue por debajo de los 100 casos por cada 100.000 habitantes en las dos últimas semanas. La capital, sin embargo, está entre las 25 grandes ciudades de España con más casos por habitante.

Así, la pandemia aumenta en Córdoba capital, Lucena, Puente Genil, Cabra, Montoro, Aguilar de la Frontera, Almodóvar del Río, Pozoblanco, Palma del Río, La Carlota, Hornachuelos, Espiel, Fuente Ovejuna, Montalbán y Montilla.

Por el contrario, en estos momentos se están registrando descenso en Priego de Córdoba, La Rambla, Fuente Palmera, y Torrecampo. El resto, se mantienen en los mismos niveles desde hace dos semanas.

A nivel global, los casos confirmados de COVID-19 están en descenso 📉 en 231 municipios donde vive el 9% de la población española, están subiendo 📈 en 750 localidades donde vive el 66% de la población y están en fase de meseta (se mantienen más o menos igual que hace dos semanas) en 46, donde vive el 4%. El resto son municipios muy pequeños donde se registran muy pocos casos –menos de 5 cada dos semanas– o para los que no hay información disponible –que representan al 22% de la población española–.

¿Cuál es la incidencia del coronavirus en tu municipio? ¿Cuántos casos de Covid-19 representa? ¿Hay más o menos contagios que hace 14 días? En el mapa superior se muestran las principales variables de seguimiento de la pandemia, municipio a municipio. Por un lado, el total de contagios y la tasa de casos por cada 100.000 habitantes en 14 días (la incidencia). Por otro, la tendencia de los nuevos casos en cada localidad respecto a dos semanas atrás.

Para construir este mapa, elDiario.es ha recopilado las cifras de las consejerías de Sanidad de las 17 comunidades autónomas y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Se han obtenido datos de las comunidades autónomas que han publicado sus datos de contagios en cada localidad: prácticamente todo el territorio a excepción de los municipios más pequeños de Castilla y León, Catalunya y Galicia, que no desglosan las cifras de los municipios con menos habitantes. Puedes leer más detalles sobre la obtención de estos datos en la metodología.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!