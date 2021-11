La incidencia de la pandemia sigue al alza en Córdoba al sumar 59 contagios en la última jornada

La pandemia de la Covid sigue al alza en la provincia de Córdoba, donde en la última jornada se han sumado 59 nuevos casos positivos, según los datos de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía. Con ello, la tasa de contagio en la provincia se eleva a 88,7 casos por 100.000 habitantes -2,7 puntos más que el día anterior-, mientras que en Córdoba capital aumenta hasta situarse en 140,2, casi siete puntos más.

En el distrito sanitario Sur la tasa de contagio es de 48,76, en el Norte de 44,03 y en Guadalquivir de 62,26, aumentando en todos ellos con respecto a la jornada anterior.

En el último día, Salud no ha notificado ninguna hospitalización nueva, ni ingreso en la Unidad de Cuidados intensivos (UCI) en Córdoba a causa del coronavirus, como tampoco se ha comunicado ningún fallecimiento más por esta enfermedad.

Así, desde el inicio de la pandemia, un total de 73.380 cordobeses se han contagido de la Covid, de los que 5.368 tuvieron que ser hospitalizados, 661 de ellos en la UCI. Además, 1.094 cordobeses han perdido la vida por la pandemia.

En el lado positivio, Salud ha notificado en el último día que otros 39 cordobeses han superado la enfermedad, por lo que, desde el inicio de la pandemia, ya son 71.850 personas las curadas de coronavirus en la provincia.

Así, la pandemia de Covid ha registrado este miércoles en la provincia de Córdoba un total de 59 nuevos casos positivos que, municipio a municipio, se distribuyen entre Córdoba capital 38, Lucena 6, Aguilar de la Frontera 3, Fernán Núñez 2, Montilla 2, Bujalance 2, Villaviciosa de Córdoba 2, Pozoblanco 2, Cabra 1 y Palma del Río 1 más.

Por otra parte, en la última jornada se ha notificado que 39 cordobeses mñas han superado el coronavirus. Distribuidos por municipios, hay 29 de Córdoba capital, 3 de Aguilar de la Frontera, 2 de Moriles, y uno en Montalbñan, Puente Genil, La Rambla, Almodóvar del Río y Posadas.

Andalucía registra este miércoles 17 de noviembre un total de 564 contagios de coronavirus en 24 horas, cifra superior a los 487 contagios del martes y a los 395 de hace una semana, al tiempo que suma cuatro muertes, uno menos que la jornada anterior y que en la comparativa intersemanal.

Según los datos consultados por Europa Press en el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), la incidencia en 14 días aumenta 3,4 puntos en 24 horas, por lo que se encuentra en 52,3

casos por cada 100.000 habitantes, registro más alto desde el 28 de septiembre cuando se contabilizó una tasa de 54,9 puntos y superior también a los 38,4 de la semana pasada.

Los 564 contagios de este miércoles se notifican tras los 487 del martes, los 338 del lunes, los 416 del sábado, los 439 del viernes, los 467 del jueves y los 395 del miércoles pasado.

En esta jornada, Málaga y Sevilla son las provincias que más contagios registran con 138 cada una, seguidas de Cádiz con 63, Córdoba con 59, Huelva con 52, Almería con 41, Granada con 39 y Jaén con 34.

Respecto a los cuatro fallecidos, se han notificado dos en Granada y uno en Jaén y Málaga.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!