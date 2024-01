La incidencia de la gripe y el covid se duplicó en Córdoba en la semana de Nochebuena

En la semana previa a la Nochebuena, la incidencia de las infecciones respiratorias en la provincia de Córdoba se duplicó con respecto a las semanas anteriores. Según el último informe de la Consejería de Salud, al que ha tenido acceso este periódico, en la provincia se registró una incidencia de 501 casos por cada 100.000 habitantes, una de las cifras más altas de toda Andalucía solo superadas por las de la provincia de Cádiz (con una explosión de casos y una incidencia de casi 900 contagios por cada 100.000 habitantes) y Jaén.

En la provincia, la mayor incidencia de las enfermedades respiratorias de origen vírico (principalmente gripe y covid) se ha registrado en la zona norte de la provincia. Ahí, la incidencia en la semana de Nochebuena ha rozado los 600 casos por cada 100.000 habitantes. El siguiente distrito en casos es el Guadalquivir, con 546 casos por cada 100.000 habitantes. Ni el distrito de Córdoba capital ni la zona sur de la provincia han llegado a superar los 500 casos por cada 100.000 habitantes.

En Andalucía, la media ha sido de 528 casos por cada 100.000 habitantes, pero es una tasa elevada por el gran número de contagios registrados en la provincia de Cádiz, la más afectada de toda la región. En la comunidad se han duplicado los casos también justo en la semana de Nochebuena. Los expertos señalan que las cenas previas a la Navidad han provocado que se multipliquen los contagios, que siguen al alza.

De hecho, el sistema sanitario cordobés está altamente tensionado, tal y como vienen denunciando los sindicatos desde hace una semana. En algunos turnos, como ha ocurrido en las urgencias del Reina Sofía durante esta semana, se señala que se han llegado a atender a más de 600 pacientes por turno de trabajo. Fuentes sanitarias señalan que más del 70% de las urgencias atendidas tienen que ver, precisamente, con infecciones respiratorias.

En cuanto al origen de los casos, las fuentes señalan que predominan los contagios por gripe en la provincia de Córdoba, especialmente la A. No obstante, señalan que hay un número importante (más del 15%) de casos de covid. Esto está provocando que los cuadros sean importantes aunque las fuentes señalan que no hay excesivamente graves. De momento, no consta tensión en la hospitalización en los centros sanitarios de la provincia.

Los contagios se han anticipado en esta temporada, aunque los expertos prevén que el pico se pueda alcanzar durante las próximas semanas del mes de enero.

Las hospitalizaciones crecen un 5,6% en Andalucía

Andalucía aumenta un 5,6% en la última semana los ingresos hospitalarios por infecciones respiratorias, 146 personas más que la semana anterior, con un total de 2.713. Además, actualmente hay hospitalizados 67 menores con bronquiolitis, de los cuales siete están en unidades de cuidados intensivos (UCI).

Así lo han indicado a Europa Press fuentes de la Consejería de Salud y Consumo, que también han precisado que esta semana, con respecto a la anterior, han descendido un 2,17% el número de urgencias atendidas en los centros hospitalarios, hasta un total de 37.263 --la semana anterior fueron 38.090--, con una mayor concentración en las provincias de Sevilla --8.344-- y Málaga --6.658--.

No obstante, y pese al incremento de las infecciones respiratorias agudas (IRAs) y la infección respiratoria aguda grave (IRAG), desde Salud señalan que “no se está produciendo una saturación” de los centros hospitalarios gracias a la activación inmediata de los planes de alta frecuentación cuando es necesario. En este sentido, precisa que actualmente el 57% de los centros hospitalarios está en Fase 0 de Alta Frecuentación, y, en cuanto a ingresos, solo dos hospitales están en Fase 3, la mayor, y seis en Fase 3 respecto a urgencias hospitalarias.

Respecto a la incidencia, en la semana 52/2023 --la última del año--, la tasa de IRAs en Andalucía ha sido de 505,2 casos por 100.000 habitantes --la tasa global española es de 952,9 casos--, continuando la tendencia ascendente iniciada en la semana 45/2023 --300 casos--.

Por tipo de enfermedad, se estima que en el caso de la gripe la incidencia es de 141,5 casos por cada 100.000 habitantes, 111,1 en el caso del Virus Respiratorio Sincitial (VRS) --causante de la bronquiolitis-, y de 40,4 en el caso del Covid.

Sobre la infección respiratoria aguda grave sigue la misma tendencia ascendente con un crecimiento importante, de modo que en la semana 52/2023 la tasa de IRAG en Andalucía se sitúa en 21,1 casos por cada 100.000 habitantes --28,7 casos por cada 100.000 en tasa nacional--.

Asimismo, la Consejería informa de que actualmente hay hospitalizados 67 menores con bronquiolitis, con siete en UCI, siendo Granada la provincia más afecatada con 18 casos, de los cuales uno está en UCI. Le siguen Sevilla con 14 niños, tres en una unidad de cuidados intensivos, y Málaga con 12, con otros tres en UCI. Por su parte, en Almería hay tres menores ingresados por bronquiolitis; cinco en Cádiz; seis en Córdoba; nueve en Huelva; y uno en Jaén.

Del total de hospitalizados, el 36% son niños y el 31% niñas. Además, el 75% de los hospitalizados son menores de un año, por lo que las autoridades sanitarias andaluzas siguen animando a los padres y tutores de los menores a que sigan protegiendo a sus hijos frente al VRS.