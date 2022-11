Importante descenso del paro en Córdoba, que vuelve a los niveles previos al verano

Octubre ha acabado como uno de los mejores meses para el empleo en la provincia de Córdoba de todo el año 2022. Según los datos difundidos este jueves por el Ministerio de Trabajo, el desempleo ha bajado en la provincia de Córdoba en 1.755 personas en solo un mes, un 2,55%. Esta cifra provoca que el paro regrese a los niveles previos al verano, cuando la crisis económica y la inflación hizo que se elevase.

En concreto, un total de 67.122 cordobeses están inscritos en las oficinas del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en busca de un puesto de trabajo. No había tan pocos desempleados desde mayo de este año, cuando rondó los 66.000. La mejor cifra anterior son los poco más de 65.000 de diciembre del año pasado. Así, en octubre de 2022 hay 2.095 parados menos en Córdoba que en octubre de 2021.

La mejoría del desempleo en la provincia es notable en todos los sectores. Donde más desciende es en los servicios, con una bajada de 826 personas. También es importante la caída en la agricultura, con 768 parados menos. En la construcción hay 166 desempleados menos y en la industria 106, según los datos del Ministerio de Trabajo. Eso sí, aumenta en 111 el número de personas que no tenían empleo anteriormente pero que se inscriben en las oficinas del paro en busca de un trabajo.

En octubre ha aumentado también de una manera notable la contratación. Así, el número de contratos firmados ha sido un 8,65% más alto que en el mes anterior, con un incremento de 2.578 formalizaciones. Eso sí, son menos contratos que en octubre del año pasado (un 30% menos) por una razón: la Reforma Laboral. La nueva norma ha hecho que la mayor parte de los nuevos contratos firmados no sean temporales, sino indefinidos.

Solo el mes pasado se firmaron 1.467 contratos indefinidos en la provincia de Córdoba, un 768% más que en el mismo mes del año pasado. Eso sí, los contratos temporales también han crecido un 6,41% en el último mes, pero son casi un 60% más bajas que hace justo un año. A día de hoy, el 27% de los contratos que se firman en la provincia de Córdoba ya son indefinidos.

El número de desempleados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo (antiguo INEM) en Andalucía ha bajado en 18.736 personas durante octubre, lo que implica un descenso del 2,40%, que sitúa en 760.546 la cifra total de los registrados en los servicios públicos de empleo, según los datos facilitados este jueves por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Con esta cifra, Andalucía es la comunidad con mayor descenso del paro en términos absolutos durante octubre, seguida de Cataluña (6.322 parados) y Extremadura (2.670), y teniendo en cuenta que nueve comunidades han registrado bajadas en el desempleo durante este mes.

En términos interanuales, el paro ha bajado en 48.864 personas en el décimo mes de 2022 en Andalucía, lo que representa una bajada de 6,04% respecto al mismo mes del año anterior.

A nivel nacional, el número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo (antiguo Inem) bajó en 27.027 desempleados en octubre en relación al mes anterior (-0,9%), su mayor retroceso en este mes dentro de la serie histórica, gracias, sobre todo, al comportamiento del sector servicios y de la agricultura.

Tras esta caída, que pone fin a tres meses consecutivos de ascensos, el número total de desempleados se situó al finalizar octubre en 2.914.892, su menor cifra en un mes de octubre desde 2008, según datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Octubre es un mes en el que suele subir el desempleo por el fin de la campaña de verano. Desde el inicio de la serie histórica comparable en 1996, el paro ha aumentado siempre en octubre salvo en 2021, cuando bajó en 734 personas, mucho menos de lo que ha descendido en octubre de 2022. Echando la vista más atrás, la de octubre de este año sería la segunda bajada del paro en 46 años tras la registrada en 2021.

