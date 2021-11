La implicación de los comercios y el símbolo de Ana Orantes protagonizan este 25N

El mes de noviembre se tiñe de morado, como cada año, para conmemorar el Día Internacional contra la Violencia de Género el 25N, con un completo programa de actividades en la capital y la provincia de Córdoba, diseñado por la Plataforma Cordobesa contra la Violencia a las Mujeres. En él, este año, llaman la atención la implicación que se quiere lograr de los comercios y establecimientos, repartiendo entre ellos carteles que puedan poner en sus escaparates y, por otro lado, el recuerdo y símbolo de Ana Orantes, la primera mujer que se atrevió a denunciar públicamente la violencia de género.

La Plataforma ha diseñado 1.400 carteles para los comercios que, con un fondo morado y un gran lazo solidario, reza: "Este establecimiento está en contra de la violencia que sufren las mujeres". Se trata de visibilizar la implicación de los comerciantes en esta lucha, que se suma a la visibilización en los balcones, para los que un año más se repartirán banderolas moradas y con el mensaje: "Trabajar la igualdad para construir un mundo sin violencias machistas".

Además, toda la cartelería diseñada este año por la Plataforma, cuenta con la silueta y el nombre de Ana Orantes. En 1997, denunció en la televisión la violencia que ejercía sobre ella su marido y "gracias a su denuncia, cambió el tratamiento a las víctimas de violencia de género, de lo privado a lo público", recuerdan. Por su testimonio, fu asesinada en diciembre de aquel año. Y hoy, se ha convertido en símbolo de que "la violencia de género es un problema público, que afecta a toda la sociedad y toda la sociedad debe implicarse, sin que se vuelva a esconder en el ámbito privado".

Las actividades de este mes de noviembre han comenzado ya y desde el día 1 al 9, la Plataforma Cordobesa contra la Violencia a las Mujeres está distribuyendo banderolas por la igualdad entre los ayuntamientos de la provincia, en cuyas fachadas ya cuelgan en muchos de ellos el distintivo morado contra la violencia de género.

Asimismo, desde este lunes 8 de noviembre y hasta el día 25, se establecerán mesas informativas sobre la lucha contra la violencia de género, recursos disponibles y acciones de sensibilización. Se podrán encontrar tanto en la provincia como en Córdoba capital, con una veintena de ellas en distintos barrios de la ciudad, según el programa de actividades de la Plataflorma.

Las actividades en la recta final de cara al 25N comenzarán con la ya tradicional marcha en bicicleta, el 21 de noviembre, que partirá de la Puerta del Puente y concluirá en la Plaza de La Corredera.

El 24 de noviembre, el Ayuntamiento de Córdoba celebrará un Pleno extraordinario contra la violencia de género, mientras que la Diputación Provincial lo hará el día 25. En esa jornada ya, a as 12:00 se convocará un paro de 5 minutos en centros de trabajo, educativos, sanitarios e instituciones.

Y el broche a estas acciones lo pondrá la manifestación del 25 de noviembre, que se celebrará en Córdoba capital por la tarde, partiendo a las 18:30 de la Glorieta de la Cruz Roja y con la llegada prevista a Capitulares, donde tendrá lugar la lectura del manifiesto por el Día Internacional contra la Violencia de Género.

