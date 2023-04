El Huerto, Cañero Nuevo y Alcázar Viejo ganan el concurso de Cruces de Mayo 2023

El concurso de Cruces de Mayo 2023 de Córdoba ya tiene ganadores. El jurado ha dado a conocer su veredicto a mediodía de este sábado y, entre el medio centenar de cruces participantes, ha otorgado el primer premio a las cruces de la hermandad de El Huerto, y a las de las asociaciones de vecinos Cañero Nuevo y Alcázar Viejo, cada una de ellas en las modalidades de casco histórico, zona moderna y recinto cerrado, respectivamente.

En la categoría de casco histórico, el segundo premio ha sido para la cruz de la Hermandad del Resucitado y el tercer premio para la Hermandad de Jesús Nazareno. Como accésits en esta modalidad han quedado las cruces de La Sentencia, Sonrisa de Lunares y hermandad del Socorro.

Por su parte, en la modalidad de zona moderna, el segundo premio ha sido para Vecinos de San José Obrero, y el tercer premio para asociación vecinal Huerta del Rey, mientras que los accésits han recaído en las cruces de Peña Los Quijotes Cordobeses, asociación cultural Los Quintos y asociación de vecinos Promisión de Villarrubia-Parroquia Nuestra Señora del Carmen.

Asimismo, en la modalidad de recinto cerrado, el segundo premio ha sido para la cruz de la hermandad del Santo Sepulcro, mientras que el tercer premio ha sido para la asociación Amigos de los Niños Saharauis. Los accésits en esta modalidad han ido para Peña Los Emires-Hermandad Cristo de Gracia, asociación Cáritas Sagrario y Acpacys.

Este año, el primer premio está dotado de 2.000 euros, el segundo premio de 1.260 euros y el tercero de 980 eruros. Los accésits son de 300 y 200 euros.

