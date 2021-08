El Grupo Social ONCE combate la pandemia con mayor inversión social pese a la caída en ventas de juego

El Grupo Social ONCE ha combatido el año de la pandemia con un refuerzo de su inversión en servicios sociales, con más de cinco millones de euros, a pesar de la caída en sus ventas de productos de juego, a la vez que ha impulsado 86 nuevos empleos y firmado 48 contratos indefinidos en Córdoba en 2020, mientras que en la provincia se repartieron 19,62 millones de euros en premios.

Así lo han destacado este martes en rueda de prensa el delegado territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez, y la directora de la ONCE en Córdoba, Carmen Aguilera, en la presentación, junto al consejero territorial, Francisco Valderas, del balance de la actividad social y económica del Grupo Social ONCE en la provincia durante el último ejercicio, "el año más difícil de gestionar en la historia de la ONCE", ha admitido Martínez.

Ante "la gravedad" de la situación, la ONCE, Fundación ONCE e Ilunion han volcado toda su atención en "dar cobertura a quien más lo necesitó, y en proteger a quienes sufrieron mayor vulnerabilidad durante 2020, y especialmente en los meses más críticos de la pandemia", ha explicado el delegado.

"Hemos combatido la soledad, hemos enseñado el manejo de nuevas tecnologías para potenciar la relación y el acceso a los servicios básicos, y atendido a la población estudiantil en condiciones muy difíciles", ha resaltado.

También, ha indicado que "a pesar de las dificultades no se ha cejado en el empeño de llegar a todos los rincones de la provincia y ayudar a la gente a superar esta situación". A su juicio, "la ONCE ha reaccionado como una gran familia en los momentos difíciles, juntándose, arropándose y ayudándose aún más".

Además, ha apuntado que "en lo económico ha sido, sin duda, el peor año de balance, pero la presión que ha impuesto la pandemia en todos los órdenes de nuestras vidas, como personas, como profesionales, como empresas, ha puesto a prueba también nuestra capacidad de resistencia y respuesta ante la adversidad". Así, ha subrayado que han hecho "un trabajo enorme para hacer frente a la situación con más servicios sociales a pesar del enorme descenso en las ventas".

Martínez ha valorado en este sentido "el compromiso" del Grupo Social ONCE con Córdoba, con sus administraciones y sus empresas "para afrontar juntos una recuperación económica que tendrá que ser inclusiva sin dejar a nadie atrás". "El desafío que tenemos por delante como sociedad para recuperar el pulso vital, social y económico de Andalucía y de España no puede dejar a nadie en el camino", ha reiterado.

UN TOTAL DE 86 NUEVOS EMPLEOS

En un año en el que la paralización del empleo ha sido la segunda pandemia más grave en todo el mundo, el Grupo Social ONCE ha logrado cerrar diciembre manteniendo el entorno de los 70.000 trabajadores (69.973 concretamente), lo que representa una de cada 279 personas que tienen empleo en España. El Grupo Social ONCE se consolida así como el cuarto empleador global en España de personas con y sin discapacidad.

En Córdoba el Grupo Social ONCE cuenta con 892 trabajadores de los 12.872 que tiene en Andalucía. El 58% tienen algún tipo de discapacidad y el 43% son mujeres, logrando así dos objetivos: ser el mayor empleador mundial de personas con discapacidad y cumplir el principio de igualdad y paridad en materia de género.

Asimismo, el Grupo Social ONCE ha cerrado el ejercicio 2020 con la conversión en indefinidos de 48 contratos en la provincia de Córdoba, de un total de 707 en Andalucía. Además, en 2020 ha logrado sacar de la inactividad a un total de 86 cordobeses con discapacidad, que encontraron empleo dentro o fuera de la organización, con la intermediación de Fundación ONCE.

VENTAS CON 35,7 MILLONES DE EUROS

El cese de la actividad comercial de ventas de productos de loterías durante tres meses más los cierres perimetrales y confinamientos parciales hicieron que las ventas de la ONCE cerraran el ejercicio de 2020 en 1.615,2 millones de euros, muy por debajo de la previsión del ejercicio que superaba los 2.200 millones de euros.

En Córdoba la ONCE vendió 35,69 millones de euros en sus productos de juego que suponen una merma en los ingresos de un 28,07% con respecto a 2019. Las ventas de Córdoba representan el 6,93% del total de los 515,34 millones de euros vendidos en Andalucía.

Lo que no ha cesado es el reparto de fortuna con los premios de la ONCE que, un año más, han vuelto a sonreír a la provincia de Córdoba con 19,62 millones de los 283,22 millones repartidos en toda Andalucía.

INVERSIÓN SOCIAL CON 5,05 MILLONES

A pesar de las dificultades impuestas por el impacto de la pandemia, el Grupo Social ONCE ha logrado destinar en la provincia 5,05 millones de euros a inversión social en 2020, de un total de 228,30 millones de euros a inversión social dirigida a las personas ciegas o con otras discapacidades en el último año en España, 72,84 millones en Andalucía.

De cada cien euros que ingresó la ONCE por sus productos de lotería social, el 55% se destinaron al pago de premios, un 37,7% se dedicó a salarios y resto de gastos relacionados con la actividad y un 11,9% se dedicó a inversión social, que supone un 1% más que el año anterior.

Por otra parte, en el año más difícil, la ONCE ha dado un plan individualizado de atención a 41 nuevos afiliados que se han incorporado a la organización durante 2020 en la provincia. En total la ONCE cuenta en la provincia con 1.347 personas ciegas o con discapacidad visual grave de las que 40 son personas con sordoceguera. Los afiliados cordobeses representan el 8,75% del conjunto de afiliados a la ONCE en Andalucía, que suman 15.400 personas.

También, ha dado cobertura educativa, en el curso escolar más complicado, a un total de 145 alumnos cordobeses ciegos o con discapacidad visual grave en todas las etapas educativas. En la comunidad autónoma la ONCE atiende a un total de 1.757 alumnos en colaboración con la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía.

En 2020 se entregaron dos perros guía a usuarios en la provincia en condiciones muy complicadas dados los condicionantes impuestos por la pandemia, lo que demuestra, a juicio de Martínez, "el enorme esfuerzo llevado a cabo por la Fundación ONCE del Perro Guía".

5.691 LLAMADAS CONTRA LA SOLEDAD

En los meses más críticos del estado de alarma, desde la ONCE en Córdoba se realizaron 5.691 llamadas telefónicas para atender las necesidades del colectivo de afiliados mayores de 65 años, que suman 266 personas en la provincia.

El trabajo de los voluntarios también resultó decisivo para hacer frente a la pandemia y atender sus necesidades básicas. En Córdoba, 55 voluntarios dedicaron 5.821 horas a realizar 3.875 servicios como acompañar a personas en sus tareas más cotidianas durante el confinamiento, como acercarles medicamentos y alimentos o ayudarles en la realización de gestiones médicas.

Los profesionales de los Servicios Sociales de la ONCE realizaron 719 servicios personalizados durante 2020 en Córdoba y tramitaron 72 prestaciones para el bienestar social. Se atendieron 747 solicitudes de adaptación bibliográfica y se realizaron 890 asistencias de acciones formativas para personas con discapacidad con 7.853 horas de formación.

El papel desempeñado por las tecnologías de la información para personas ciegas ha resultado fundamental para posibilitar la conexión a entornos educativos y laborales, el acceso a la cultura y el ocio, leer un libro digital, hacer la compra, gestionar citas médicas y cuentas bancarias, asistir a clase o al trabajo, mantener encuentros con familiares y amigos, y paliar los sentimientos de separación y aislamiento con el entorno social.