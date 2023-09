Grandes esfuerzos, sin descansos o sin agua fresca: 74 denuncias este verano por incumplir las condiciones de trabajo ante el calor

El sector de la construcción es uno de los que más sufre cada año las consecuencias de trabajar con las elevadas temperaturas que se alcanzan durante el verano en Córdoba, aunque el calor no perdona en la provincia a ningún sector. Por ello, el Gobierno adoptaba el pasado mes de mayo en el Real Decreto una serie de medidas a seguir para quienes trabajen al aire libre. Sin embargo, hay quienes se las han saltado, y solo en estos meses se han interpuesto un total de 74 denuncias, según los datos aportados a Cordópolis desde los sindicatos UGT y CCOO.

El pasado año la medida estuvo vigente hasta el 2 de septiembre, pero este se ha prolongado hasta este viernes día 8. Los empleados de la construcción y de otros trabajos de exterior han arrancado durante estos días su jornada laboral a las 7:00 u 8:00, según lo estipulasen las distintas empresas. Las jornadas debían de ser de siete horas continuas de trabajo para evitar así las horas de temperaturas más elevadas.

En lo que a la construcción se refiere, desde el inicio de la presente campaña de la jornada intensiva, CCOO anunció que iba a vigilar “a todas y cada una de las obras” para cerciorarse de que las empresas cumplen lo estipulado en el convenio colectivo. En el último día de aplicación de esta medida desde CCOO han indicado a este medio que se han interpuesto más de 50 denuncias por el incumplimiento de estas medidas en todos los sectores.

Desde UGT, el total han sido 24, de las cuales 6 pertenecían al sector agrícola y las restantes a la construcción. Para el sector del campo la jornada intensiva en la provincia de Córdoba contemplaba entre sus medidas una jornada laboral de 6 horas y 10 minutos de lunes a sábado, con un tiempo de descanso de 15 minutos.

“Muchas empresas han incumplido”

El responsable de Salud Laboral de CCOO, Aurelio Martín, ha indicado que la valoración general que pueden realizar de estos meses y el cumplimiento de estas normas “no puede ser positiva”. Según explica, “ha habido muchas empresas que han incumplido el Real Decreto, y a muchas parece que les ha pillado de sorpresa”. Aunque, por el contrario, ha expresado que la aparición de este Decreto en medios de comunicación ha ayudado a otras “a tomar conciencia y medidas para evitar el riesgo”.

De las más de 50 denuncias que desde CCOO han interpuesto, destacan sectores como la construcción, hostelería o comercio. Por el lado contrario, han detectado algo positivo: “Que en la industria los incumplimientos se han reducido”.

Las medidas que más se han incumplido han sido “que no se han realizado los trabajos de mayor esfuerzo en las primeras horas de la mañana, que no tuvieran descanso o que no tuvieran agua fresca”, ha expuesto.

Por último, Martín ha aclarado que estas acusaciones se han hecho por dos vías “los propios trabajadores que nos han llamado o en las visitas que hemos realizado”. En estas últimas también se ha realizado “una labor pedagógica e informativa” que ha tenido como resultado “que las empresas han cambiado su actitud y han sido responsables con los trabajadores”, por lo que finalmente estas no han sido denunciadas.