El Gobierno espera que el abastecimiento de aceite de oliva se garantice con la campaña, el 'stock' y “alguna importación”

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación en funciones, Luis Planas, espera que la próxima campaña de aceite de oliva sea “superior” a la actual, pendientes de las próximas semanas ante las lluvias, y con ello se garantice el abastecimiento en el país, junto al stock de la campaña anterior y “alguna importación que habrá que hacer de países terceros”, pero hay que “ver cuál es la producción”, precisando que “se hará el aforo a final de septiembre o principios de octubre”.

En una entrevista en el programa Hoy por hoy Córdoba, de la Cadena SER, recogida por Europa Press, Planas ha señalado que “si llueve, se confirmará la cantidad superior”, a lo que ha agregado que “hay un stock de enlace, almacenado, entre campañas, que en el mes de junio se situaba aproximadamente en 455.000 toneladas, que disminuirá hasta el comienzo de la próxima campaña a una cifra entre 250.000 y 300.000”.

Así, ha apuntado al tema de la sequía y las altas temperaturas que “es un problema y no tiene una solución administrativa o política”, si bien “el lado positivo es que, a pesar de que este año la producción ha sido de 663.000 toneladas, un 55% menos que una cosecha media del sector, se ha conseguido abastecer al mercado interior y las exportaciones”, de forma que “casi un millón de toneladas se ha puesto en el mercado”, ha valorado.

Igualmente, ha deseado que “los olivareros reciban la justa compensación por su trabajo, igual que la industria y la distribución, pero evidentemente que los precios no fueran tan altos como lo son en este momento, porque son disuasivos, sobre todo para determinados usos”, de manera que “el aceite de oliva se reserva para aquellos aspectos de la comida que son efectivamente los que tienen mayor valor y contenido”.

Al respecto, ha declarado que a él no le gusta que el litro de aceite de oliva virgen extra “esté a un precio que se sitúe por encima de las posibilidades adquisitivas de la familia media española”, aunque ha precisado que “el impacto económico en la cesta de la compra es muy limitado, el 0,19% del gasto alimentario de una familia media española y el 0,07% del conjunto del gasto familiar”, pero “desde un punto de vista simbólico, el aceite de oliva es un producto de primera necesidad y, sobre todo, de primer uso en las familias españolas”, ha dicho.

Si bien, Planas ha expresado que lo que ocurre es “la ley de la oferta y la demanda”, de modo que “hay campañas de mucha producción y de precios bajos y campañas de poca producción y de precios muy altos”. “Hace tres o cuatro años”, hubo una situación “exactamente inversa”, de manera que “los olivareros pedían cómo conseguir que una producción que en aquellos momentos era récord en la historia reciente de España pudiera tener precios dignos”, ha recordado, citando que se adoptó un decálogo y hubo más de 30 reuniones en el mes de junio de 2020, “en plena pandemia”.

Tras ello, ha comentado que “han venido dos campañas que han sido muy cortas, incluida esta última, que es lo que ha hecho subir los precios, tanto a pie de campo, como para el consumidor, de forma muy significativa”. Así, cree que “lo razonable sería tener un precio que consiga retribuir justamente al olivarero y también a la industria, pero que fuera asequible para las familias”.

Preguntado por si hay una maniobra de especulación, el ministro ha dicho que “hay un funcionamiento del mercado que se puede llamar como se quiera, porque es un mercado también expectativas de futuro”, dado que “si ahora empezara a llover de forma intensísima durante cuatro semanas, automáticamente los precios bajarían en picado”, ha afirmado.

Por tanto, ha remarcado que “es un tema de oferta y demanda”, que “depende de la climatología, y ese es un factor fundamental que da y marca mucho cuáles sean los niveles de precios”, al tiempo que ha sumado “los efectos de la guerra de Ucrania, los incrementos energéticos, de los precios de fertilizantes, pero en este momento el factor principal es el tema de la sequía”.

El IPC y la cesta de la compra

Cuestionado en el programa 'Más de uno Córdoba', de Onda Cero, por el IPC y la cesta de la compra, el ministro ha indicado que “España es de los países de la Unión Europea con los precios alimentarios más bajos”, por “debajo de la media europea”, señalando que “Francia y Alemania están en niveles superiores”.

Como desencadentes, ha apuntado a “la guerra en Ucrania, que afecta a la energía, a los cereales, a las oleaginosas, a los fertilizantes”, a lo que ha añadido “la sequía que afecta a los precios de los alimentos y la salida de la pandemia”, de manera que “es un cóctel de circunstancias realmente muy complicado”.

No obstante, Planas ha manifestado que “a pesar de ello, ha bajado en los últimos meses” y desea que antendiendo a “la previsión también de los bancos centrales y de los ministros de Economía, vaya disminuyendo progresivamente”.

Asimismo, ha resaltado que “se ha conseguido que toda la cadena alimentaria funcione, que tanto agricultores y ganaderos, a pesar de la dificultad, como la industria y la distribución, puedan tener rentabilidad en su actividad”, por lo que “se puede permitir esa situación”, ha apostillado.

Mientras, ha comentado que “estábamos acostumbrados a una inflación inferior al 2%”, por lo que “toda cifra superior al 2% sorprende”, pero cree que “a pesar de todo ello, vamos a salir adelante claramente y en una perspectiva de disminución de los precios, según dicen todas las investigaciones y previsiones económicas”.

La situación política

Y preguntado por el panorama político actual en el país, Planas ha aseverado que en las elecciones del día 23 de julio “en España el voto fue muy claro, que no se quería un gobierno de derecha y extrema derecha”, y “hay una realidad plural y progresista del conjunto de España” que espera que “más adelante se pueda conformar en un nuevo gobierno, no de la próxima investidura, que va a ser fallida, porque los números no dan para ello”.

Al hilo, cree que “la posición de Feijóo tiene más que ver con la situación interna del partido que con la realidad del parlamento”, puesto que “la mayoría no existe por parte de la derecha y de la extrema derecha en el país, afortunadamente”. Según ha opinado, “todos queremos avanzar en un camino de progreso que es muy importante para España”, y desea que “esto se produzca lo antes posible”.

Sobre la propuesta del líder popular este miércoles con la legislatura de dos años, ha mencionado que “Feijóo creía partir de la hipótesis de que iba a conseguir la mayoría absoluta entre PP y Vox, pero no la consiguieron”, y ha dicho que no sabe “si dentro de una semana se escuchará que quieren gobernar dos meses”.

A su juicio, “hace falta un gobierno que responda a la mayoría plural y progresista de España” y “continuar en la senda profundamente europeísta y constitucional”, remarcando que van a trabajar “en el marco de la Constitución Española para formar esa nueva mayoría”.