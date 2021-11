El Gobierno destina 400.000 euros a las exhumaciones de las fosas de represaliados de Córdoba

El Gobierno de España prevé destinar un total de 400.000 euros a las exhumaciones de las fosas de represaliados de la Guerra Civil y el franquismo en Córdoba, donde en los cementerios de La Salud y San Rafael se calcula que al menos yacen unas 4.000 personas fusiladas.

A finales de 2020, el Gobierno, la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Córdoba firmaron el protocolo que sentaba las bases de la colaboración entre todas las administraciones para llevar a cabo los trabajos de recuperación de los restos de las personas represaliadas en los dos cementerios de Córdoba. Ese protocolo se plasmaría en un convenio donde se especificarían todas las competencias de cada administración y la aportación económica de cada una de ellas. En principio, el montante total de los trabajos ascendería a 1,6 millones y, aunque no oficialmente, sí se ha difundido que las cuatro administraciones aportarían la misma cantidad.

Eso se ve reflejado ahora en los presupuestos del Gobierno central, donde se avanza que sumará una cantidad total de 400.000 euros para las exhumaciones en las fosas de Córdoba. Como ha podido consultar Cordópolis, la Secretaría de Estado de Memoria Democrática acaba de difundir que el Ejecutivo prevé una primera subvención de 125.000 euros para el Ayuntamiento de Córdoba antes de que acabe este año 2021 y, en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022, destinará 275.000 euros más.

La Secretaría de Estado de Memoria Democrática ha aprobado el plan de trabajo presentado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para este año, que incluyen 35 proyectos presentados por 33 ayuntamientos y dos diputaciones provinciales, entre ellos los trabajos de La Salud y San Rafael. Estas actuaciones están incluidas en el II Plan de Recuperación de Memoria Democrática de la FEMP, financiado mediante subvención de un millón de euros del Ministerio de la Presidencia, que se consignaron en los PGE para 2021.

Así, el Gobierno ha confirmado esta misma semana que prevé "la concesión de una subvención al Ayuntamiento de Córdoba, antes de finalizar este año, por importe de 125.000 euros para la financiación de las actuaciones necesarias para la exhumación de restos de víctimas en las fosas de los cementerios de La Salud y San Rafael".

Y en sus "previsiones para 2022", el Ejecutivo consigna "275.000 euros para las fosas comunes de los cementerios de la Salud y San Rafael (Córdoba), dónde se estima que se encuentran entre 4.000 y 5.000 cuerpos". Incluye este proyecto dentro de "la apuesta del Gobierno de España por afrontar proyectos de exhumación de grandes fosas, en colaboración con las distintas administraciones implicadas, que tiene su continuación en el proyecto de Presupuestos Generales de Estado para 2022, que recoge partidas nominativas", para tal fin.

El presidente de Cecosam en Córdoba Antonio Álvarez indicó el pasado mes de octubre que el el convenio para la exhumación de las fosas de los cementerios de San Rafael y La Salud de Córdoba con la Junta de Andalucía está a punto de sellarse, con la idea de asegurar los trabajos para los próximos tres años.

Según Álvarez, la cantidad que va a aportar el Ayuntamiento de Córdoba para los ejercicios 2021, 2022 y 2023 será de 400.000 euros. Es la misma cantidad que ha de aportar la Junta de Andalucía, el Gobierno de España y la Diputación de Córdoba, según el acuerdo que sellaron hace un año las cuatro administraciones.

El hallazgo en esta parte del cementerio es la esperanza a la que se aferran familiares y quienes trabajan en desenterrar la memoria de lo ocurrido en Córdoba tras el golpe de 1936 y la Guerra Civil. En total, el estudio documental previo sobre las fosas del cementerio de La Salud y del de San Rafael señalan que en ambos camposantos de Córdoba se enterraron a más de 4.000 víctimas del golpe de estado de 1936 y el franquismo.

