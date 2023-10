Flora vuelve a escena: horario, instalaciones, actividades y programa 'off'

Un evento único en el mundo y que le convierte en singular gracias al trabajo realizado desde hace seis años. Córdoba ha exhibido a Flora como el festival de arte contemporáneo vegetal único en el mundo y quiere posicionarla en el centro de la botánica internacional tal y como se explicaba en su presentación durante el pasado 26 de septiembre. Esto hace que la nueva edición del Festival Internacional de las Flores de Córdoba, que se celebrará del 16 al 26 de octubre, congregue una gran expectación no solo en la sociedad cordobesa. Sus más de 100 actividades paralelas así como su simbiosis con otros ámbitos de la cultura serán sus principales protagonistas.

Instalaciones y horario

En primera instancia, el montaje de las instalaciones florales tendrá lugar desde el 16 al 19 de octubre y quien esté interesado en el acceso a esta fase deberá requerir inscripción previa en la web oficial del evento, mientras que la exhibición como tal comenzará el 20 de octubre y se extenderá hasta el 25 donde existirán seis patios con un horario ininterrumpido de 11:00 a 20:00.

Por un lado, el español Flowers by Bornay traerá consigo Mobilis in mobili, patrocinado por la Delegación de Cultura de la Diputación de Córdoba, que estará ubicado en el Palacio de la Merced y se podrá acceder por Reyes Católicos. Asimismo y desde Rusia llega Flowgardenz con Célula, que es denominado como el Patio Talento 2023 y será acogido por el Palacio de Orive. Ha II Hwa y su Mecanismo artificial de defensa aterriza procedente de la República de Corea y estará instalado en el Palacio de Viana bajo el patrocinio de la Fundación CajaSur.

Reino Unido exporta el patio patrocinado por el Cabildo Catedral de Córdoba denominado Duramen de Harriet Parry y que estará ubicado en el Patio de los Naranjos de la Mezquita-Catedral de Córdoba. Por su parte, Lituania será protagonista en este festival con Tardao Cern y su Flor negra / Eco blanco, patrocinado por la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, que estará abierto al público en el Museo Arqueológico de Córdoba. Por último, el patio chileno de Patricia Domínguez, Matriz vegetal, estará fuera de concurso y será comisariada por TBA 21 dentro del marco de la exposición Remedios: por los caminos ancestrales en el Centro de Creación Contemporánea de Andalucía

Actividades paralelas

Con más de 100 actividades paralelas, Flora deja claro que está abierto para todo el público en un evento que, a pesar de que oficialmente dará su particular pistoletazo de salida el 16, comenzará el 14 de octubre gracias a un espectáculo de flamenco contemporáneo en Palma del Río de una Melisa Calero que también actuará en la Diputación de Córdoba el 25 de octubre. Dos días después, la propia organización del evento ha puesto a disposición del público diferentes visitas guiadas del 16 al 25 de octubre donde cualquier interesado se puede inscribir en su web oficial, mientras que, tal y como se ha adelantado en la información anterior, también estará abierto al público el montaje de cada una de las instalaciones así como se realizarán diversos espectáculos durante esta labor.

Asimismo, la Filmoteca de Andalucía tiene una programación especial que comenzará el 18 y el 19 de octubre con una colaboración con la plataforma Filmin donde se proyectará Spaceship Earth y Geografías de la soledad, mientras que, dos días después, se presentará y proyectará la película Little Joe de Jessica Haussner. Asimismo, la ganadora de Flora 2022, María Eugenia Diego, Eduardo Barba, Rafael Tamajón, Stefano Mancuso, Juanfe Pérez, Javier Rabadán, El Mati y Alfredo Ramos, este último con la colaboración de la Universidad Loyola, también serán protagonistas de estas actividades paralelas.

Programa Off

Esto no es todo en el festival de Flora que se mantiene en crecimiento con el paso de los años. Esta vez, su Programa Off trae consigo una serie de exposiciones como La Inaudita / Suspensión de la fotógrafa Laura Martínez que estará instalado en la calle Rodríguez Marín del 15 de octubre al 10 de noviembre; Botánico Ekovistró / Mutable del artista Fernando Luke ubicado en la Plaza San Nicolás del 16 de octubre al 10 de noviembre; Ostin Macho / Escape into de Landscape de la profesional Marta Chojnacka expuesto en la calle Duque de Fernán Núñez del 20 de octubre al 30 de noviembre; y existirá un aula de fotografía de la Universidad de Córdoba en el Rectorado únicamente el 20 de octubre.

Por su parte, existirán diversos talleres como el Grupo Topiarios Lafer / Jardinería artística en el Real Jardín Botánico y Cáritas del Sagrado Catedral; La Inaudita / Ilustración botánica en Rodríguez Marín por Ana Castiñeira; y el RECOVECO / Dibuja flores nocturnas de Almudena Castillejo en Bailarina Anna Pavlova. Además, estarán disponibles: Espacio Presencia / Meditación que consiste en un baño de sonido y meditación con aromaterapia el 16 de octubre en la Avenida Ronda de los Tejares; una tarta individual con decoración especial inspirada en Flora por Martina Cakes del 16 al 26 de octubre; una cata floral en Bodegas Mezquita el 19 de octubre; una proyección denominada Cáustica el 20 de octubre en el Espacio Sociocultural Luciana Centeno; varias actuaciones musicales desde el 21 al 25 de octubre por Azahara Velasco, La Fresnedilla, El Alambre, la Universidad Loyola, El Limonero y la Real Peña El Limón.

Para finalizar, estará disponible el 26 de octubre un círculo cerrado denominado: Hidrolatos. La energía de la naturaleza que consistirá en una introducción a la destilación y a la hidrolaterapia en la Avenida Almogávares, mientras que se realizará una cena maridaje especial con motivo de Flora 2023 en Bodegas Mezquita el mismo 26 de octubre. Aquí te adjuntamos toda la programación de Flora 2023.