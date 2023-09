Flora se abre en octubre como el festival de arte contemporáneo vegetal único en el mundo

Como cada mes de octubre desde hace seis años, Córdoba exhibe Flora como el festival de arte contemporáneo vegetal único en el mundo y, en esta edición, dará un paso más para posicionar a la capital en el centro de la botánica internacional. “Queremos conseguir posicionar a Córdoba como punta de lanza del arte floral y la botánica contemporánea”, en palabras de la directora de festival, María van der Eyden.

Este año, en un mundo donde está sobre la mesa el debate sobre la inteligencia artificial, Flora se presenta en esta edición bajo la temática de la inteligencia vegetal y cómo las pantas cuentan con herramientas para adaptarse y pervivir.

Bajo ese prisma, cinco artistas serán los encargados de crear sus instalaciones florales en otros tantos recintos ya consolidados en el festival: Palacio de Orive, Museo Arqueológico, Palacio de Viana, Diputación de Córdoba y el Patio de los Naranjos de la Mezquita-Catedral. La cita comenzará el 16 de octubre con el montaje de las creaciones y estas se abrirán al público del 20 al 26 de octubre en horario de 11:00 a 20:00 ininterrumpido.

Prestigiosos creadores intervendrán los espacios para conectar la tradición de los patios cordobeses con la vanguardia artística vegetal, en lo que será un diálogo singular entre la autenticidad del patrimonio local y las últimas tendencias del arte floral. En esta edición, serán Harriet Parry, Ha I I Hwa, Tadao Cern, Flowers by Bornay y Flowgardenz. Y fuera de concurso, se sumará una instalación de Patricia Domínguez en el C3A.

Harriet Parry (Birmingham, Reino Unido) Patio de los Naranjos Mezquita-Catedral. Siempre se ha acercado al arte floral y vegetal desde un prisma diferente al de la mayoría de los creadores: el de la historia del arte. Graduada en Bellas Artes, Parry destaca por una apuesta decidida por el color, un enfoque lúdico de sus trabajos y el gusto por el detalle. Le gusta, sobre todo, invitar al espectador a detenerse, provocar ‘pausas’ y recrearse en la observación, combatiendo así el ritmo frenético del día a día que nos impide centrarnos en lo importante.

La inglesa, además, es mundialmente conocida por sus flower interpretations (interpretaciones florales), en las que convierte pinturas, editoriales de moda, fotogramas de series de TV y otras muchas imágenes en curiosos arreglos florales. Colabora con entidades tan prestigiosas como The Royal Opera House, RHS Chelsea Flower Show, Gucci, London Garden Museum o Vogue.

Con un estilo que destaca por su apuesta por el color, Parry se inspira en la historia del arte para provocar ‘pausas’ e invitar al público a detenerse. Trabaja con entidades como The Royal Opera House, Gucci, London Garden Museum o Vogue.

Ha I I Hwa, (Palacio de Viana) Es una de las directoras de arte más demandadas de su país. Nacida en Seúl (República de Corea), Hwa estudió diseño visual y trabajó como diseñadora gráfica en una gran cadena de televisión antes de dedicarse a la botánica.

Su arte tiene un inconfundible sello de identidad, fácilmente reconocible. La creadora coreana centra sus obras en la diversidad inagotable de la naturaleza, por la que siente verdadera admiración, aunque también le inspiran la filosofía y el arte oriental. “Las formas y líneas de las plantas son fascinantes: al igual que ocurre con los rostros y expresiones humanas, resultan siempre únicas”, comenta ella misma.

Muchas de las piezas de arte de Hwa parecen seres imaginarios a los que ella denomina ‘plantas alienígenas’. Estas piezas son potentes obras florales en las que la artista mezcla plantas con elementos artificiales, en una búsqueda constante de armonía entre la naturaleza y el hombre. Su objetivo es reflexionar sobre una posible naturaleza futura en la que cambio climático y tecnología logren dialogar.

Tadao Cern (Lituania) Museo Arqueológico, es la primera vez que su arte conceptual y humano se muestra en España. Con un estilo limpio, sencillo y minimalista, el lituano se ha convertido en uno de los creadores más relevantes de la actualidad: ha expuesto en Reino Unido, Japón, Alemania, Italia o Estados Unidos, además de trabajar para marcas como Samsung, BMW, New Yorker o Mentos.

Nacido en Vilna, es uno de los creadores de instalaciones y arte vegetal que más expectación está generando en los últimos años. Tadao empezó su carrera como arquitecto, una profesión que abandonó cuando sintió que ya no podía crear nada, sino solo “evitar obstáculos”. Después pasó por el mundo de la fotografía artística y la creación publicitaria, trabajando para marcas como Samsung, BMW, New Yorker o Mentos. En la actualidad es uno de los creadores de grandes instalaciones vegetales del momento, con obras expuestas en Reino Unido, Japón, Alemania, Italia o Estados Unidos.

Con un estilo limpio, sencillo y minimalista, las creaciones de Tadao destacan por su modo de enfrentarnos a múltiples lecturas. Su arte conceptual y poderosamente humano invita al silencio reflexivo, pero también esconde el deseo de jugar y experimentar de un niño. “Todas mis decisiones artísticas son producto de cálculos y siempre busco las expresiones más higiénicas, para que las ideas sean lo más limpias posible”, explica el artista.

Flowers by Bornay (Barcelona) en el Patio del Reloj de Diputación. Este colectivo llama la atención por sus múltiples referentes, que inspiran trabajos a camino entre la belleza y el desconcierto. El prestigioso crítico floral Oliver Dupont declaró hace tiempo que “Flowers by Bornay es al arte floral lo que Ferran Adrià a la gastronomía”. Sus obras pueden contemplarse en ciudades de todo el mundo, de la mano de marcas como Hermès, Chanel, Loewe o Burberry.

la inspiración artística les llega desde múltiples universos como pueden ser el cine, la ciencia ficción, el género del terror, la ciencia, la cultura pop, el arte, la danza contemporánea… todo un abanico de referentes que los lleva a crear obras diferentes, a camino entre la belleza y el desconcierto.

Ellos mismos son, además, un referente para muchos de los profesionales que trabajan desde posiciones contemporáneas, libres y desprejuiciadas. Fueron, por ejemplo, pioneros en alterar los tonos de los materiales botánicos con el spray de color. El crítico y especialista en flores y moda Oliver Dupont los definió con aquello de “Flowers by Bornay es al arte floral lo que Ferran Adrià a la gastronomía”.

Con sede en el barrio de Sants, la compañía y colectivo Flowers by Bornay fue fundada en 2009 por Marta Vidal, Roser Bargalló y Joan Xapelli. Juntos lideran proyectos que pueden contemplarse en ciudades de todo el mundo, de la mano de marcas e instituciones como Mandarin Oriental Hotel, Hermès, Armani, La Pedrera, Chanel, Loewe, Burberry, Casa Batlló o Uniqlo.

Flowgardenz, (Rusia). Orive.El colectivo multidisciplinar, Flowgardenz, ha sido el ganador de la convocatoria Patio Talento de Flora 2023. Está formado por los artistas rusos exiliados Vladimir Vanenkov y Konstantin Bushmanov, que competirán con cuatro artistas de prestigio internacional optando a uno de los premios que se otorgan en Flora. El jurado ha elegido la propuesta por su contemporaneidad, adecuación al tema del festival y originalidad.

Exiliados de Rusia desde hace dos años en Georgia, los creadores de Flowgardenz buscan concienciar a la sociedad sobre diferentes aspectos a través de instalaciones que apuestan por la fluidez y que siguen la máxima “somos uno con la naturaleza”.

Su visión alternativa de la jardinería y el arte los ha llevado a colaborar con las marcas más vanguardistas e instituciones culturales como GES-2 House of Culture, V-A-C Foundation, Gucci, Vogue o Adidas.

Este vínculo entre tradición y vanguardia también busca conectar con una costumbre cordobesa que data de la época romana y que fue perfeccionada por los árabes: llenar de vegetación, luz y color los patios, esos lugares de reunión entre vecinos, en los que el diseño y creación floral se fue convirtiendo, más que en un arte, en un estilo de vida.

Las actividades paralelas del festival podrán disfrutarse del 16 al 25 de octubre y suman más de cien citas abiertas al público donde el arte floral se da la mano con otros ámbitos de la cultura, como las artes escénicas, la música, la gastronomía o el pensamiento, entre otros.

Entre las actividades destaca este año que, por primera vez, se realiza una actividad en la provincia. Será en Palma del Río, previa al festival, el 14 de octubre: Toma de Tierra, con Melisa Calero, un espectáculo flamenco contemporáneo, danza y nuevas dramaturgias. Se repetirá como cierre del festival el 25 de octubre en Diputación.

También como novedad, Flora se hermana con el Festival de la Guitarra y con Raíces y Cuerdas, se ofrecerá una propuesta de flamenco vanguardista, el 23 de octubre en el Parque de Miraflores, de la mano de Juanfe Pérez, Javier Rabadán, El Mati y EFE.

Junto al IMAE llega a Córdoba una pieza creada para esta edición, que se estrena el 29 octubre, Buenas Hierbas, una conferencia bailada con la compañía de Antonio Ruz, que se verá en el Teatro Góngora.

Y la Universidad de Córdoba acogerá a conferencia de Stefano Mancuso máxima autoridad mundial en neurobiología vegetal, que dirige el laboratorio internacional de esta especialidad con varias sedes en el mundo. Será en la Facutad de Filosofía y letras el 24 octubre.

Como cada año, Flora pondrá el broche de oro a su sexta edición el 26 de octubre con la tradicional guerrilla floral del colectivo Flor Motion, que en esta edición crecerá y se convertirá en un evento cultural y lúdico de mayor calado con el objetivo de estrechar lazos y celebrar un 'fin de fiesta' junto con todo el vecindario de la ciudad. También habrá una I Velá de las Flores, en el barrio de San Agustín.

Habrá un Canal de Filmin con motivo del festival con una selección de películas conectadas con la botánica y la naturaleza.

Flora 2023 se ha presentado este martes con la presencia del alcalde de Córdoba, José María Bellido; el presidente de la Diputación, Salvador Fuentes; el delegado de la Junta en la provincia, Adolfo Molina; el socio fundador Zizai Cultura, Juan Ceña; la directora general de Flora, María Van den Eyden; el director artístico del Festival Flora, Emilio Ruiz-Mateo; la delegada de Turismo de la Diputación, Narci Ruiz, y el delegado de Cultura de la Diputación, Gabril Duque, entre otros, además de representantes de más de 100 entidades colaboradoras.

