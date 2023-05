Un estudio del arroyo Rabanales alerta de abundantes olmos enfermos y del perjuicio de un olivar intensivo cercano

El Área de Protección Ambiental (SEPA) del Vicerrectorado de Campus Sostenible de la Universidad de Córdoba (UCO), a través de su Aula de Sostenibilidad, ha organizado un año más el diagnóstico ambiental del arroyo Rabanales que ha dado conclusiones positivas y negativas, siendo estas últimas relativas a la presencia de abundantes olmos enfermos y al perjuicio que sobre este arroyo provoca un olivar intensivo instalado a pocos metros.

La actividad ha contado con una decena de personas voluntarias procedentes tanto del Seminario de Educación y Voluntariado Ambiental, organizado por el Área de Cooperación y Solidaridad y el Aula de Sostenibilidad de la UCO, así como de personas que participan en el Programa de Voluntariado Ambiental.

Los datos del arroyo Rabanales se recogen en la zona del arroyo más cercana al canal del Guadalmellato, aguas abajo, un área muy conocida por la comunidad universitaria al ser un entorno en el que se realizan prácticas de distintas asignaturas. El trabajo realizado ha consistido en la toma de una serie de mediciones de parámetros físico-químicos del agua, identificación de macroinvertebrados indicadores de la calidad de las aguas, así como el estudio de la vegetación de ribera y de la fauna interrelacionada con el cauce de este arroyo. Todo ello da como conclusión que el estado general del tramo analizado se encuentra en buenas condiciones, destacando como positivo la gran diversidad de flora en la zona y la calidad ambiental del agua del arroyo y, como negativo, los abundantes olmos afectados por la grafiosis y las potenciales presiones ejercidas por los usos humanos de la zona, como el olivar intensivo que se ha instalado a pocos metros.

Este voluntariado ha estado unido al Programa de Voluntariado Ambiental Andarríos de la Junta de Andalucía desde 2014, aunque desde hace ya algunos años ha dejado de organizarse de manera oficial. El Aula de Sostenibilidad, sin embargo, continúa tomando datos y llevando a cabo la metodología del programa Andarríos de forma independiente. Con esta actividad, la UCO pretende promocionar la participación e implicación activa de la sociedad en la evaluación y en la conservación y mejora de los ecosistemas fluviales y ayudar a cambiar la manera actual de pensar, valorar y usar nuestros ríos en el marco de la propuesta de la Nueva Cultura del Agua.

