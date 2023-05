Enfermeras jubiladas escribirán la historia de la profesión en la que ellas abrieron camino en Córdoba

Hace 51 años que en Córdoba se graduó la primera promoción de profesionales de Enfermería. Fueron todas mujeres. Se convirtieron en las primeras Ayudantes Técnicos Sanitarios (ATS), lo que hoy son las actuales enfermeras. Comenzaron sus estudios en 1969 y tres años después hicieron historia en la profesión en Córdoba. Medio siglo más tarde, el Colegio Oficial de Enfermería de Córdoba quiere que sean ellas las que escriban la historia de esta rama sanitaria en Córdoba con las miras puestas en un posible museo.

Tal y como señalan desde la institución colegial, el objetivo de este proyecto es sentar las bases de la Historia de la Enfermería cordobesa que se mostrarían en formatos que aún se están debatiendo, como puede ser una sala adaptada para dar a conocer cómo ha evolucionado esta profesión hasta llegar al día de hoy.

Para llevar esto a cabo, la presidenta del Colegio, Natalia Pérez, se ha reunido con enfermeras y enfermeros jubilados y con la vocal IX de la Comisión Plenaria, Francisca Cuevas, que será quien coordine las actividades de este grupo. En esta reunión, explica esta enfermera jubilada, se procedió a la organización de grupos “para perfilar la líneas a seguir” para hacer realidad este proyecto, que está aún muy incipiente.

Cuevas se jubiló en 2020 y reconoce que su vida profesional “ha sido un periplo” y ha ejercido en pueblos, hospitales y en Atención Primaria. Este viaje por algunas de las patas del sistema sanitario español le ha permitido “ampliar el campo de visión de la Enfermería” y que su trabajo “haya sido mucho más enriquecedor”.

Y como la experiencia es un grado, insiste en los avances que ha experimentado su profesión a lo largo de los años, especialmente desde el punto de vista de la técnica. “Hemos pasado de ser Ayudantes Técnicos Sanitarios (ATS) a Diplomados Universitarios de Enfermería (DUE) y actualmente pasamos a ser Grado de Enfermería”, tal y como recuerda Cuevas.

La iniciativa está abierta a todos los jubilados que se quieran unir a este proyecto y tanto ellos como el Colegio aún están barajando cuál sería el formato más adecuado con el que materializar este proyecto, como “un libro, entrevistas en vídeo o la creación de un museo” en el que podrían exponerse utillaje y materiales usados durante décadas y que hoy han quedado en desuso.

Con esta iniciativa el Colegio quiere no dejar en el olvido los conocimientos y la experiencia de este colectivo que han contribuido a formar parte de la Historia de la Enfermería de Córdoba y su provincia.

El pasado mes de diciembre, esta primera promoción de ATS recibió uno de los diez Premios Plaza de España que la Delegación del Gobierno de España en Andalucía concede a organizaciones, instituciones y personas de la comunidad andaluza que han destacado en distintos ámbitos sociales, culturales, deportivos o científicos por el cumplimiento, la defensa y la difusión de los valores democráticos recogidos en la Constitución Española de 1978.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!