Enero quintuplicó los fallecidos con Covid del mes anterior en Córdoba

La mortalidad de la sexta ola de la pandemia de la Covid19 ha provocado en la provincia de Córdoba casi cinco veces más de fallecimientos en el mes de enero que acaba de terminar que en diciembre pasado.

Así lo ponen de manifiesto los datos de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía recopilados por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), consultados por este periódico. En enero de 2022 se han notificado un total de 97 fallecimientos a causa del coronavirus en la provincia cordobesa. El mes anterior, en diciembre de 2021, la cifra de muertes fue de 20, casi cinco veces menos.

Ha sido en este mes de enero cuando la explosión de contagios de la sexta ola de Covid ha mostrado una mayor presión en los hospitales y, también, en el número de víctimas mortales. Y, aunque en las últimas jornadas ya se nota cómo la incidencia de casos positivos está bajando, no ocurre así con el número de fallecimientos, que se cuentan por varias personas cada día. Este mismo martes se notifican seis muertes más a causa del coronavirus.

Según datos de la Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores, el número de fallecidos durante el mes de enero pasado en la provincia de Córdoba en residencias de ancianos ascendió a 20 personas, la mayor cifra de toda Andalucía. En el resto de provincias se contabilizaron las muertes en residencias como sigue: Almería 3, Cádiz 3, Granada 10, Huelva 4, Jaén 15, Málaga 12 y Sevilla 6.

Por otra parte, en el mes de enero se han contabilizado casi 30.000 casos positivos de Covid más en la provincia de Córdoba, en concreto, según los datos del IECA, han sido un total de 29.929 contagios, desde los 97.995 que se registraban el 31 de diciembre hasta los 127.924 que había notificados este 31 de enero.

Las 97 víctimas mortales de la Covid en la provincia de Córdoba en el mes de enero supone el 75% de todos los fallecimientos notificados en la sexta ola de la pandemia, que comenzara oficialmente a mediados del mes de octubre. Desde entonces y hasta ahora se han contabilizado 126 muertes a causa del coronavirus.

