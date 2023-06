Drones que vigilan nidos: así funciona la nueva patrulla tecnológica de Medio Ambiente

El aguilucho cenizo, denominado científicamente como Circus pygargus, está catalogado como especie amenazada desde 2012 a causa de los peligros a los que se expone al anidar en el suelo de cultivos de cereales durante su estancia en Andalucía. Como parte del programa de protección, en la provincia de Córdoba existe una unidad de drones creada para reforzar el seguimiento de esta población.

Este ave rapaz se considera migradora transahariana, llega a Andalucía a partir del mes de marzo, una vez que termina la reproducción y el desarrollo de las crías regresa a pasar el invierno en el norte, sur y este de África a mediados de agosto y septiembre.

Según señalan desde la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, el lugar de nidificación es la principal amenaza de esta especie, puesto que se realiza en el suelo, en espacios abiertos, con hierba seca y tallos de cereal, es decir, en los cultivos de cereales, donde se exponen a la siega mecanizada, quema de rastrojos, uso de fitoquímicos o intrusión de ganado.

Por estos motivos, en 2012, se incluyó en el Catálogo Español de Especies Amenazadas, que ya cuenta con más de 150 especies animales, 77 de ellas en peligro de extinción. Esta decisión propició la creación del Programa de Seguimiento y Protección del Aguilucho Cenizo, adscrito al Plan de recuperación y conservación de aves esteparias en Andalucía.

En un informe de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, en 2020 se localizaron 612 nidos, 50 de ellos en la provincia de Córdoba. Estos registros certifican un descenso en la población de esta especie en los últimos cinco años, justificado en gran parte por la enorme dificultad que supone la localización de los nidos.

Según han explicado desde la consejería a este periódico, se ha creado dentro del cuerpo de agentes de Medio Ambiente una unidad de drones, que sirven como herramienta de apoyo en el seguimiento de la población de esta especie en la provincia de Córdoba. Esta herramienta permite una geolocalización exacta del nido con una menor intrusión, lo que por un lado evita el daño del cereal y, por otro, impide que se dejen rasgos físicos u olorosos que puedan atraer depredadores terrestres.

Esta nueva herramienta es fundamental para la localización y seguimiento del nido, ya que aporta datos necesarios como número de huevos, pollos o la edad de los pollos sin necesidad de llegar hasta el nido.

El éxito de este programa reside en localizar a las parejas de aguiluchos cenizos que vayan a anidar. Este rastreo comienza en abril por las zonas donde ya se han obtenido datos anteriormente, puesto que las hembras presentan una tendencia a asentarse en el mismo lugar.

Una vez localizados los Agentes de Medio Ambiente contactan con los propietarios de los terrenos para dar aviso y conocer las fechas en las que se procederá a la cosecha. Tras esto, se geolocaliza la ubicación de la pareja con la mayor precisión posible desde las lindes para que, posteriormente, la unidad de pilotos de dron localice el nido con exactitud. De esta forma, se inicia el vallado del nido si es necesario.

