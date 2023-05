Doce institutos y colegios de Córdoba obtienen financiación para hacer sus espacios más saludables y sostenibles

Doce institutos y colegios de Infantil y Primaria de Córdoba y provincia podrán durante el próximo curso escolar llevar a cabo diferentes proyectos para hacer más sostenibles y saludables sus espacios, facilitando así su renaturalización. Según el listado hecho público por la Junta de Andalucía, son siete colegios y cinco institutos los que recibirán una financiación de entre 10.000 y 15.000 euros fruto del proyecto Aulas Verdes Abiertas.

El Aula Verde Abierta se configura como un espacio educativo versátil e inclusivo que estimule la curiosidad y promueva el pensamiento creativo en la búsqueda de soluciones a los grandes retos medioambientales. Entornos para la innovación colectiva, que fomenten una cultura organizativa de liderazgo y cooperación basada en la redarquía, y en los que se generen estructuras de participación flexibles y resilientes que promuevan y favorezcan situaciones de aprendizaje al aire libre para la observación, la exploración, la investigación, la experimentación, la reflexión y la re-conexión del alumnado con la naturaleza, con los demás y consigo mismo. Espacios generadores de salud y bienestar con beneficios importantes en los procesos atencionales, la concentración, la motivación, la memoria y la convivencia, además de un elemento para la mitigación del cambio climático, la sostenibilidad medioambiental y la educación ecosocial.

En la capital, los centros beneficiados han sido IES López Neyra, IES Guadalquivir, CEIP Santuario, CEIP Federico García Lorca, CEIP Eduardo Lucena e IES Casiana Muñoz Tuñón. Por otro lado, de la provincia se han seleccionado los siguientes: CEIP La Paz (Villarrubia), IES Ategua (Castro del Río), CEIP Santiago Ramón y Cajal (Puente Genil), IES Mario López (Bujalance), CEIP María Moreno (Villanueva de Córdoba) y CEIP Andrés de Cervantes (Cabra).

El éxito de este proyecto ha llevado a que el número de colegios e institutos que se han quedado en la lista de reserva sea muy elevado, siendo 103 centros los que no han conseguido esta financiación. Además, otros tres -CEIP Albolafia (Córdoba), IES Ángel de Saavedra (Córdoba) y CEIP Nuestra Señora del Carmen (Lucena)- han sido excluidos por no cumplir alguno de los requisitos.

Los centros beneficiarios contarán con apoyo y asesoramiento por parte de equipos de profesionales técnicos especialistas, tanto en renaturalización de espacios, como en el aprovechamiento pedagógico de los mismos. El diseño y desarrollo del proyecto irá acompañado, a su vez, de la formación pedagógica del equipo docente de los centros participantes.

