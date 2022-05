Denuncian la falta de personal para atender a mayores y dependientes en la residencia de Figueroa

Representantes de UGT Servicios Públicos, entre los que se encontraba el secretario general provincial, Isaías Ortega, así como los secretarios provinciales de diversos sectores y delegados de la formación sindical se han manifestado este martes a las puertas de la residencia de mayores Parque Figueroa, dependiente de la Junta de Andalucía, para denunciar la “situación extrema que atraviesa por la falta de personal” que atienda adecuadamente a los usuarios, exponen en un comunicado.

Este enorme apoyo de todos los sectores se ha producido, según indican desde UGT, “por la preocupante y alarmante situación que provoca en nuestros abuelos, aquellos que más necesitan de nuestros cuidados y del compromiso de los servicios públicos, estas deficiencias”.

La representante de la sección sindical de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de UGT en Córdoba, Pilar Marín, incidió en la necesidad que desde la formación sindical se está produciendo de aumentar e insistir en las movilizaciones por la precaria situación que afecta a los mayores que allí residen. La representante sindical destacó que “ se trata de una plantilla que está absolutamente obsoleta, con falta de personal, teniendo en cuenta las características y de cómo han ido cambiando los usuarios de esta residencia y que, además, con la pandemia de Covid, ha hecho relucir aún más las carencias que se remontan a su inauguración cuando ya tenía una plantilla reducida”.

Marín anunció que, próximamente, se va a inaugurar un nuevo módulo que acogería a 43 nuevos residentes y denunció que “Moreno Bonilla se ha jactado tanto en la anterior campaña como en esta de decir que su prioridad son los mayores pero, a pesar de ello, para los servicios públicos y para los empleados públicos y para los mayores usuarios de estas residencias, demuestra que no lo es porque no ha invertido un solo euro en adecuar por necesidad la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) y aumentar la plantilla que cumple sus servicios en la residencia, lo que provoca situaciones como no respetar los descansos, los turnos de trabajo o situaciones como turnos en los que deberían estar prestando sus servicios 12 auxiliares sólo lo hacen siete u ocho”.

La representante de Políticas Sociales de UGT acusó al Gobierno de Moreno Bonilla de mentir ya que, señaló, “no se cumplen las ratio, como dicen, en esta residencia” y como ejemplo puso que “en una residencia de estas características, donde no todos los usuarios dependientes están calificados como tales, debería haber un 0,50 de personal con relación a los usuarios de la residencia y la ratio de auxiliares de clínica debería ser de 0.30 cuando tanto hoy como muchos días, en esta residencia, no llega a ser del 0,10”. Igualmente, Marín denunció que “cuando el número de enfermeras debería ser de dos, la mayoría del tiempo, y especialmente ahora en verano, sólo van a contar con una, y esto teniendo en cuenta que dos es ya de por sí un ratio de 0,2, la mitad del 0,4 que está establecido por normativa”.

La sindicalista de UGT denunció que en estas condiciones, ahora que llega el verano, “no van a atender con la mínima calidad y dignidad a nuestros mayores, a nuestros abuelos”. Todos estos datos sirvieron a Marín para “demostrar, una vez más, una mentira del Gobierno de Bonilla, y es que la RPT no está completa, empezando porque parte del personal que corresponde a este RPT están prestando sus servicios en otras unidades que no pertenecen a la residencia del Parque Figueroa y como ejemplo está que de los 36 auxiliares de enfermería que hay cuatro se los han llevado a prestar servicio fuera de esta residencia”.

Otro aspecto importante para Pilar Marín es el caso de los vigilantes. Según la representante sindical “los quitaron y son necesarios debido a la tasa de conflictividad que con algunos usuarios se alcanza en la residencia”. Por otro lado, señaló Marín, “el incumplimiento de la RPT se ve también en la falta de sustitución de uno de los médicos o en la necesidad de traer a cocineros de otros centros de trabajo para dar de comer a los abuelos”.

Para UGT, indicó Marín, una de las principales preocupaciones, que se suman a la alarmante situación actual, es que “cuando se abran las nuevas instalaciones y estas sean ocupadas los empleados no van a dar abasto, llegando a situaciones que ya ocurrieron, como que se queden abuelos sin levantar, instalaciones sin la suficiente atención de limpieza, y la repercusión del déficit actual de personal sería insoportable, por lo que ya es hora de que Moreno Bonilla modifique la RTP, ya que cuando ellos quieren, para poner a asesores suyos en las redacciones de puestos de trabajo bien que le sobra tiempo”.