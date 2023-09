Denuncian un cercado con alambre de espino que impide el paso en el río Guadalbarbo

La Federación Provincial de Córdoba de Ecologistas en Acción ha denunciado la colocación de una cerca con alambre de espino en un paso de servidumbre en el río Guadalbarbo, en el término municipal de Obejo (Córdoba).

En la denuncia, presentada ante la Delegación Territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta de Andalucía en Córdoba, se da cuenta de la disposición de una cerca con alambres de espino “en un punto concreto del río Guadalbarbo, obstaculizando el paso de servidumbre, conforme a lo establecido en la normativa vigente comunitaria y nacional”.

Ecologistas en Acción ha acompañado su denuncia de imágenes fotográficas que muestran la cerca, con un anclaje con piedras de mediano tamaño. Tanto el uso de alambre de espino como el anclaje de la cerca sin posibilidad de movilidad están prohibidos en este entorno.

Asimismo, la cerca se ha colocado en los cinco metros de paso de servidumbre de un arroyo donde no se pueden establecer osbtáculos y hay que dejar libre el paso. La Ley de Aguas reconoce los pasos de servidumbre y, además de su uso para labores de carácter productivo y por los distintos agentes fluviales, la normativa actual también reconoce el paso de servidumbre para el paseo recreativo.

