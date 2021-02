CSIF denuncia que el personal de refuerzo contra la pandemia del Reina Sofía no tiene espacio para cambiarse de ropa

CSIF Córdoba ha pedido ese lunes que se faciliten taquillas a todo el personal del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, con el fin de "garantizar su seguridad", ya que, según el sindicato, "los más de 500 trabajadores de refuerzo contratados durante la pandemia se ven obligados a cambiarse de ropa en almacenes o en cuartos de baño", con el "riesgo de contagio" del covid-19 que ello implica.

Esto quiere decir, según ha señalado CSIF en un comunicado, que estos trabajadores "no cuentan con las condiciones de seguridad y de salud adecuadas para desarrollar su labor profesional", al no disponer de "una taquilla propia para poder guardar su ropa y su calzado".

Debido a ello, "estos trabajadores se ven obligados a cambiarse en almacenes o en cuartos de baño, teniendo también que llevarse el uniforme que utilizan durante su jornada laboral a su domicilio particular cuando no disponen de uno para cada día de trabajo". Los vestuarios están ahora ubicados "en más de 40 puntos repartidos por todo el centro, siendo algunos de ellos habitaciones que no reúnen los requisitos mínimos, desde el punto de vista de la salud laboral".

A juicio del sindicato, "no es de recibo que un centro sanitario de la categoría del Hospital Reina Sofía carezca de vestuarios suficientes, con duchas y taquillas, para la totalidad de su personal, lo que supone un gran riesgo de contagio, tanto para los profesionales, como para los pacientes, en la actual situación de pandemia que estamos padeciendo".