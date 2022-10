La crisis energética y el precio de la luz disparan la demanda de placas solares

La crisis energética generada a raíz de la guerra en Ucrania, el miedo a sus consecuencias y, sobre todo, el aumento del precio de la electricidad están detrás del aumento de la demanda de instalaciones de placas solares que se ha producido en lo que va de año. Las empresas que se dedican a la venta e instalación de placas fotovoltaicas han visto cómo sus clientes y pedidos se han multiplicado en los últimos meses, con un aumento que duplica y, en algunos casos triplica, la demanda del año pasado.

“Si en un mes normal antes teníamos cien clientes, este año en determinados meses hemos triplicado”, explica a Cordópolis el gerente de la empresa Solar Chain, Borja Muñoz. El responsable de esta firma que realiza instalaciones de placas en viviendas, empresas, proyectos de ingenierías y huertos solares en Córdoba, Sevilla y Málaga principalmente, cuenta que en este año han tenido “varios picos de demanda”, coincidiendo primero con el estallido de la guerra en Ucrania, en marzo, cuando empezó subir el gas.

Luego, a finales de verano, volvió a aumentar “porque se ha empezado a aplicar el impuesto al gas, con facturas que llegaban al doble. Hay negocios que, o instalan placas, o cierran”. Y a ello se suma que este aumento de la demanda de las instalaciones fotovoltaicas ya comenzaba al final del pasado año “por la subida de la luz”.

Porque eso, el ahorro del coste de la energía, es lo que está moviendo a familias y empresas a interesarse por las placas de autoconsumo y demandar su instalación. “En 2019 sí estaba el cliente que lo hacía por ecología” -recuerda-“, pero eso en 2020 se enterró. Aquí la gente lo hace por el dinero, por el ahorro” en la factura energética. Y recueda que en ciudades como Córdoba, “también hay beneficios fiscales, con una bonificación del 50% en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI)” que invita a los vecinos a elegir este tipo de instalaciones “por un motivo puramente económico”.

En Teleplaca Renovables S.L., otra firma cordobesa del sector, también confirman cómo en este año la demanda de instalaciones fotovoltaicas está siendo mayor. Tanto particulares como empresas han visto cómo “se ha juntado la subida de la luz, las subvenciones que se anunciaron el año pasado para instalarlas y la guerra de Ucrania que hace que cada vez más personas le están viendo las orejas al lobo con eso y, sobre todo, están viendo sus facturas eléctricas”, explica la gerente, Ana García.

En su compañía, que instala placas tanto en viviendas como en empresas, han visto cómo “cada vez hay más gente interesada” en este tipo de energía que “piden información, quieren conocer presupuestos y la rentabilidad” de estas instalaciones. “Solo en el primer semestre de 2022 ya hemos facturado lo mismo que en todo 2021”, dice como ejemplo de cómo la demanda se ha disparado.

Los clientes acuden movidos “por el ahorro” y ven que “la amortización del gasto de la instalación pueden hacerla en uno o dos años en empresas y, en viviendas, pueden amortizarlo en un par de años también”.

“Nosotros hemos duplicado tanto en clientes como en llamadas pidiendo información y solicitudes de presupuestos”. Es la experiencia de otra empresa del sector, Placas Solares Calor Renove, que desde Córdoba trabaja en toda la provincia y también en Sevilla, cuenta su responsable, Alfonso Domínguez. “Hemos notado bastante el aumento de la demanda, sobre todo por el incremento del precio de la electricidad”, asegura.

Tanto en viviendas unifamiliares para autoconsumo, en empresas y también en instalaciones aisladas sin conexión a la red eléctrica y autónomas en el campo, esta compañía ha visto cómo multiplicaba por dos sus pedidos, con clientes movidos “por el incremento de la factura de la luz y también el miedo a apagones” por la crisis energética sobrevenida en Europa. “Tenemos entre un 35% o un 40% más de ventas”, añade.

La experiencia de las empresas del sector apunta claramente al aumento de la demanda de las instalaciones de placas para el autoabastecimiento de electricidad, sumando argumentos económicos especialmente este año. La escalada de precios de la energía, lo ha cambiado todo.

