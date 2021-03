Crean una asociación jurista en Córdoba que actuará en casos de maltrato animal y medioambiental

La primera asociación de juristas en defensa de los animales y el medio ambiente acaba de ver la luz en Córdoba. Integrada por miembros de la abogacía, la procura, miembros de la Policía Local, Policía Nacional, Guardia Civil y veterinarios, la asociación de juristas especializados en Derecho Animal y Medio Ambiente de Córdoba (DAMAC) acaba de nacer con el propósito de trabajar por la formación y sensibilización de la ciudadanía en general contra el maltrato a animales y, además, poder personarse como acusación popular en este tipo de casos y contra el medio ambiente.

La presidenta de la asociación, Dulce Aguilera -integrante de la comisión de Derecho y Protección Animal del Colegio de Abogados de Córdoba y abogada de la Federación de Asociaciones Protectoras de Animales de Córdoba (Fapac)-, explica a Cordópolis que pretenden hacer crecer la sensibilización sobre los delitos contra los animales y el medio ambiente, e "intentar que en aquellos casos en los que no hay acusación particular, nos podamos personar como acusación popular y los delitos no queden impunes, evitando así el archivo de los casos o la imposición de penas muy laxas a los presuntos autores".

Asimismo, la asociación -sin ánimo de lucro- trabajará en el asesoramiento de la ciudadanía a la hora de poder denunciar determinados hechos, así como en la formación y sensibilización a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En este ámbito, aunque existen unidades especializadas en el medio natural -como el Seprona de la Guardia Civil o la Línea Verde en la Policía Local de Córdoba-, desde este colectivo de juristas sí aprecian que, por lo general, es necesario "que conozcan si pueden intervenir en determinadas circunstancias o hasta dónde llegan sus competencias" en delitos que tienen que ver con los animales y el medio ambiente.

Junto a todo ello, la asociación trabaja también en presentar alegaciones a las normas legislativas que se elaboren desde las comunidades autónomas y a nivel estatal, y que tengan relación con los animales y el medio natural, de manera que se incluya la perspectiva del Derecho y la Protección animal y ambiental.

"Impunidad" en casos de maltrato

Dulce Aguilera señala que esta nueva asociación de juristas viene a "dar respuesta a la carencia que palpa gran parte de la sociedad debido a la gran cantidad de infracciones administrativas y actuaciones que claramente son encuadrables dentro del concepto de maltrato animal, las cuales gozan en la actualidad de una aparente impunidad, lo que provoca el trasladar a la ciudadanía la sensación de ineficacia del sistema judicial".

“Llevamos muchos años siendo testigos directos de multiplicidad de actuaciones que atentan contra el ordenamiento jurídico, estando implicados unos clientes que siempre son los perjudicados y siendo precisamente ellos los que no pueden defenderse, es con el afán de darle voz los inocentes con el propósito en que nacemos”.

Como juristas especializados en Derecho Animal, entre sus fines también se encuentra darle impulso a procedimientos civiles, penales, administrativos o contencioso administrativos relacionados con la Protección Animal y Medio Ambiental, la celebración de conferencias, charlas informativas, seminarios, congresos y reuniones de trabajo, tanto para sus asociados como para terceros, que versen sobre materias jurídicas en Material de Protección Animal, Medio Ambiente, y el establecimiento de una relación de comunicación con las distintas administraciones públicas, de forma tal, que la asociación se convierta en transmisora de opiniones, análisis e informes, en aras a la consecución de sus fines y, en definitiva, promover la protección animal y la defensa del medio ambiente.